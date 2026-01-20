मां-बाप, पत्नी और बेटी की ईंट से कुचलकर हत्या, सबूत मिटाने के लिए धोए खून से सने कपड़े, फिर... एटा हत्याकांड में खुलासा

UP News: एटा जिले में हुए सामूहिक हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है. आरोपी करन शाक्य ने देर रात करीब एक बजे आर्थिक तंगी और घरेलू विवाद के चलते अपने पिता गंगा सिंह शाक्य, मां, पत्नी और बेटी ज्योति की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए खून से सने कपड़े धोए और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की.

और पढ़ें

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया. इस घटना से इलाके में सनसनी में फ़ैल गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि घर में बेटी ज्योति की शादी के लिए चार लाख रुपये के इंतजाम को लेकर काफी समय से तनाव चल रहा था. घटना की रात इसी बात पर करन की अपनी पत्नी से कहासुनी हुई. विवाद इतना बढ़ा कि गुस्से में करन ने छत से ईंट उठाकर पहले पत्नी पर हमला किया और फिर एक-एक कर परिवार के अन्य तीन सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया.

हत्याकांड के बाद आरोपी करन शाक्य मानसिक रूप से टूट चुका था और खुदकुशी की योजना बना रहा था. अलीगढ़ के डीआईजी प्रभाकर चौधरी के अनुसार, सूचना मिलते ही पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से जांच शुरू की. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने वारदात के बाद खुद को बचाने का हर संभव प्रयास किया था, लेकिन कानून के हाथों से बच नहीं सका.

---- समाप्त ----