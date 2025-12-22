झूठा रेप केस और नौकरी खा जाने की धमकी...शादी से ठीक पहले सिपाही ने दी जान

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग थाने में तैनात एक सिपाही बालकिशन ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी. घर में फरवरी में उसकी होने वाली शादी की शहनाइयां बजनी थीं, लेकिन उससे पहले ही मातम पसर गया. सिपाही के भाई ने एक युवती पर ब्लैकमेलिंग और गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है.

और पढ़ें

अलीगढ़ निवासी बालकिशन 2019 बैच के सिपाही थे. मृतक के परिजनों के मुताबिक कुछ समय पहले फेसबुक के जरिए उनकी मुलाकात अंबेडकरनगर की रहने वाली प्रिया रंजन नाम की युवती से हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती गहरी हुई और युवती का बालकिशन के कमरे पर आना-जाना शुरू हो गया. मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि इसके बाद युवती ने बालकिशन पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया और महंगे उपहारों के साथ-साथ मोटी नकदी भी ऐंठी.

इधर, बालकिशन की शादी परिजनों ने अलीगढ़ की ही एक युवती से तय की थी, जो 19 फरवरी 2026 को होने वाली थी. जब यह बात प्रिया को पता चली, तो उसने विरोध शुरू कर दिया. भाई मनवीर सिंह का कहना है कि बालकिशन ने उसे साफ कर दिया था कि वह उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन युवती ने उसे झूठे रेप केस में फंसाने और नौकरी से हाथ धो लेने की धमकियां देना शुरू कर दिया. मनवीर सिंह ने आगे बताया कि मेरा भाई बहुत परेशान था. वह युवती उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी. उसी के डर से उसने यह खौफनाक कदम उठाया.

Advertisement

12 दिसंबर को जब बालकिशन ने घर वालों का फोन नहीं उठाया, तो उनके रूममेट विनोद ने कमरे में जाकर देखा. वहां का मंजर खौफनाक था और बालकिशन पंखे से लटके हुए थे. आलमबाग इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल सिपाही के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है ताकि युवती और बालकिशन के बीच हुए संवाद का पता लगाया जा सके.

---- समाप्त ----