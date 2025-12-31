8 से 10 बार कॉल कर बुलाया, फिर कर दी हत्या.... लखनऊ में युवक के कत्ल से सनसनी

लखनऊ में 23 वर्षीय युवक अलमास सिद्दीकी की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी है. अलमास का शव कीचड़ वाली जगह पर पड़ा मिला, पास में उसकी चप्पलें पड़ी थीं और कुछ दूर पर एक माचिस भी मिली. शव को देखने पर लगता है कि चेहरे और सिर पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गयी है. फिलहाल पुलिस नें शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज हत्यारोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

घर से निकलने से पहले आई थी 8 से 10 कॉल

जानकारी के मुताबिक मोहनलालगंज के रहने वाले अलमास सोमवार शाम करीब 7:30 बजे घर से यह कहकर निकला था कि खुजौली जा रहा हूं और थोड़ी देर में वापस आऊंगा. परिवार के अनुसार उससे पहले घर पर उसके मोबाइल पर लगातार 8-10 बार कॉल आए थे. अलमास की मां ने जाने से पहले उसे खाना खाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि लौटकर खाऊंगा और घर से निकल गया. इसके कुछ समय बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया.

कई घंटों तक परिवार ने उसकी खोजबीन की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. आखिरकार मंगलवार सुबह उसके पिता रवी मोहम्मद ने मोहनलालगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर खोज शुरू की. इसी बीच थाने में सूचना आई कि मऊ नहर पुल से हुलासखेड़ा मार्ग के पास एक युवक का शव पड़ा मिला है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शिनाख्त कराई तो शव अलमास का ही निकला.

पुलिस ने शुरू की जांच

मौके की स्थिति दिल दहला देने वाली थी. शव कीचड़ वाली जगह पर पड़ा मिला, पास में उसकी चप्पलें पड़ी थीं और कुछ दूर पर एक माचिस भी मिली. पुलिस के अनुसार अलमास का मोबाइल फोन गायब है और सोमवार शाम से ही स्विच ऑफ है. शव की हालत देखकर स्पष्ट है कि धारदार हथियार से उसके चेहरे और सिर पर कई वार किए गए थे. उसके ममेरे भाई अरशद ने बताया कि रातभर खोजते रहे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मंगलवार दोपहर मौत की खबर मिली.

अलमास जेल रोड पर अपने परिवार के साथ रहता था और ऑटो चलाकर घर का खर्च चलाता था. उसकी दो बहन और एक भाई भी हैं. परिवार के मुताबिक घर से निकलते समय फोन कॉल्स की वजह से वह बेचैन दिखाई दे रहा था. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि उसे बार-बार कौन फोन कर रहा था और किसने उसे मौके पर बुलाया, जहां उसकी हत्या कर दी गई.

