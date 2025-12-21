शादी का झांसा देकर यौन शोषण, धर्म परिवर्तन से मना करने पर महिला डॉक्टर को प्रेमी ने छोड़ा

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में धर्मांतरण और मानसिक शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने उनकी हिंदू बेटी को प्रेमजाल में फंसाया. फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और बाद में उस पर इस्लाम कुबूल करने का दबाव बनाया. वहीं बेटी के इनकार करने पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा.

और पढ़ें

परिजनों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर ने यह भी छिपाए रखा कि वह पहले ही फरवरी में एक दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी कर चुका है. जब पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई तो आरोपी ने उस लड़की को छोड़कर पीड़िता से शादी करने की बात कही, लेकिन शर्त रखी कि उसे धर्म परिवर्तन करना होगा.

यह भी पढ़ें: यूपी में लव जिहाद मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दलित युवती से रेप के आरोपी को मार दी गोली

शुरू हुई पूरे मामले की जांच

इस पूरे मामले को लेकर दोनों रेजिडेंट डॉक्टरों के परिवारजनों को भी बुलाया गया है. घटना से मानसिक रूप से टूट चुकी पीड़िता ने 17 दिसंबर को KGMU हॉस्टल में जहरीली दवाइयों की कई गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. हालत बिगड़ने पर उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट (CCM) ICU में शिफ्ट किया गया.

Advertisement

हालत में सुधार होने पर 19 दिसंबर को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया.

KGMU के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि मामले का संज्ञान लिया गया है और जांच जारी है. दोनों ही रेजिडेंट डॉक्टर पैथोलॉजी विभाग के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं. पीड़िता और उसके परिजनों ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है. प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच की जा रही है, जबकि परिजन न्याय की मांग पर अड़े हैं.

---- समाप्त ----