यूपी में लव जिहाद मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दलित युवती से रेप के आरोपी को मार दी गोली

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में लव जिहाद के एक मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है. मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में 18 साल की दलित युवती को गांव के ही युवक शाहनूर आलम ने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया. पीड़िता ने बताया कि शाहनूर उसे स्कूल जाते समय रास्ते में पीछा करता और अश्लील कमेंट करता था.

जब युवती के परिजनों ने उसका रिश्ता तय किया, तो आरोपी ने फोन पर धमकी देकर रिश्ता तुड़वा दिया. 6 नवंबर की रात को जब युवती के घरवाले रिश्तेदार के घर गए थे, तभी शाहनूर ने घर में घुसकर युवती से जबरन रेप किया. पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद उन्होंने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

फायरिंग के बाद आरोपी गिरफ्तार

एसपी राजेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की. पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी कोर्रो–शहजादपुर रोड पर भागने की फिराक में खड़ा है.

सूचना पर पहुंची मंझनपुर पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की, खुद को घिरता देख आरोपी शाहनूर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे एक पुलिस अधिकारी बाल-बाल बच गए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी.

मौके से तमंचा, दो खोखे, कारतूस बरामद

घायल आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, दो खोखे कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है.

सीओ सदर शिवांक ने बताया कि आरोपी के खिलाफ रेप, धमकी, घर में घुसपैठ और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जा रही है. पुलिस ने घटना के हर पहलू से जांच शुरू कर दी है.

