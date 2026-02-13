scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lucknow Hit And Run: बालिग निकला राहगीरों को कार से कुचलने वाला छात्र, VIDEO में दिखा रफ्तार का कहर; मासूम की मौत-5 घायल

लखनऊ के बंथरा में स्कूल फेयरवेल से लौट रहे 12वीं के छात्र गौरव सिंह ने तेज रफ्तार कार से 6 लोगों को कुचल दिया. इस हादसे में 6 साल के बच्चे की जान चली गई. पुलिस ने आरोपी बालिग छात्र को गिरफ्तार कर लिया है, जो हादसे के बाद फरार हो गया था.

Advertisement
X
लखनऊ में 12वीं के छात्र ने स्विफ्ट कार से लोगों को कुचला (Photo- Screengrab)
लखनऊ में 12वीं के छात्र ने स्विफ्ट कार से लोगों को कुचला (Photo- Screengrab)

लखनऊ में अवध कॉलेजिएट के 12वीं के 21 वर्षीय छात्र गौरव सिंह ने गुरुवार शाम भीषण एक्सीडेंट किया. ये एक्सीडेंट बंथरा थानाक्षेत्र में कानपुर रोड पर हुआ. आरोपी गौरव सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्विफ्ट कार में स्कूल फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था. हनुमान मंदिर के पास उसने तेज रफ्तार वाहन से एक ऑटो रिक्शा और पैदल यात्रियों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 6 साल के दीक्षांत पटेल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए. घटना के बाद आरोपी अपनी दोस्त को उतारकर कार सहित मौके से फरार हो गया था. हादसे का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें रफ्तार का कहर देखने को मिला.

आरोपी छात्र निकला बालिग, पुलिस ने दबोचा

शुरुआती जानकारी में कार चलाने वाले को कम उम्र का माना जा रहा था, लेकिन जांच में आरोपी गौरव सिंह बालिग निकला. पुलिस ने उसकी महिला मित्र से मिली जानकारी के आधार पर पहले दुर्घटना में शामिल स्विफ्ट कार बरामद की और फिर फरार गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया.

सम्बंधित ख़बरें

Student crushes six people with car in Lucknow killing a child
फेयरवेल से गर्लफ्रेंड संग लौट रहा था 12वीें का छात्र, कार से 6 को कुचला
सपा प्रवक्ता मनोज यादव को खोजने में पुलिस जुटी है (Photo: Facebook @Manoj8889)
सपा प्रवक्ता लापता, तिलक समारोह में शामिल होने के बाद नहीं लौटे घर
देर से पहुंची एंबुलेंस, लोगों ने स्टाफ को पहना दी माला. (Photo: Representational)
12वीं के छात्र ने 6 लोगों को रौंदा, लड़की के साथ फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था
Kerala Local Body Election 2025 first pahse voting
यूपी पंचायत चुनाव पर बड़ा फैसला, अब 'समर्पित आयोग' करेगा पिछड़ों का रैपिड सर्वे
UK Citizen Maulana Shamsul Huda Khan's story
जालसाजी, जुर्म और साजिश... यूके नागरिक मौलाना शम्सुल हुदा खान पर कसा ED का शिकंजा

21 साल की उम्र में 12वीं में पढ़ने वाले गौरव से पुलिस अब गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस ने इस घटना का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिया है, जिसमें हिट एंड रन की पूरी वारदात कैद हुई है.

हंसता-खेलता परिवार हुआ तबाह

इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं. घायलों में 12 साल का अरमान, 42 वर्षीय अवध बिहारी, 35 साल की साधना वर्मा और 60 साल की मीना देवी शामिल हैं. वहीं, 6 साल के मासूम दीक्षांत की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

Advertisement

पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बल स्थिति पर नजर रखे हुए है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है. सीसीटीवी में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार राहगीरों को उड़ाते हुए नजर आ रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement