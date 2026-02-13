Lucknow Hit And Run: बालिग निकला राहगीरों को कार से कुचलने वाला छात्र, VIDEO में दिखा रफ्तार का कहर; मासूम की मौत-5 घायल

लखनऊ में अवध कॉलेजिएट के 12वीं के 21 वर्षीय छात्र गौरव सिंह ने गुरुवार शाम भीषण एक्सीडेंट किया. ये एक्सीडेंट बंथरा थानाक्षेत्र में कानपुर रोड पर हुआ. आरोपी गौरव सिंह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्विफ्ट कार में स्कूल फेयरवेल पार्टी से लौट रहा था. हनुमान मंदिर के पास उसने तेज रफ्तार वाहन से एक ऑटो रिक्शा और पैदल यात्रियों को जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में 6 साल के दीक्षांत पटेल की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए. घटना के बाद आरोपी अपनी दोस्त को उतारकर कार सहित मौके से फरार हो गया था. हादसे का सीसीटीवी सामने आया है जिसमें रफ्तार का कहर देखने को मिला.

आरोपी छात्र निकला बालिग, पुलिस ने दबोचा

शुरुआती जानकारी में कार चलाने वाले को कम उम्र का माना जा रहा था, लेकिन जांच में आरोपी गौरव सिंह बालिग निकला. पुलिस ने उसकी महिला मित्र से मिली जानकारी के आधार पर पहले दुर्घटना में शामिल स्विफ्ट कार बरामद की और फिर फरार गौरव को भी गिरफ्तार कर लिया.

21 साल की उम्र में 12वीं में पढ़ने वाले गौरव से पुलिस अब गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस ने इस घटना का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिया है, जिसमें हिट एंड रन की पूरी वारदात कैद हुई है.

हंसता-खेलता परिवार हुआ तबाह

इस दर्दनाक हादसे ने कई परिवारों को गहरे जख्म दिए हैं. घायलों में 12 साल का अरमान, 42 वर्षीय अवध बिहारी, 35 साल की साधना वर्मा और 60 साल की मीना देवी शामिल हैं. वहीं, 6 साल के मासूम दीक्षांत की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

पुलिस ने शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल पर मौजूद पुलिस बल स्थिति पर नजर रखे हुए है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है. सीसीटीवी में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार राहगीरों को उड़ाते हुए नजर आ रही है.

