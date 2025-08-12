scorecardresearch
 

लखनऊ: ब्रिगेडियर की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पूजा घर में मिला शव, दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची पुलिस

Lucknow News: बीती रात ब्रिगेडियर ने कई बार मां को फोन किया था, मगर कोई जवाब नहीं मिला. इसपर उन्होंने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो मां का शव पूजा घर में मिला.

लखनऊ में ब्रिगेडियर की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Photo: AI-generated)
लखनऊ में सेना के एक ब्रिगेडियर की मां घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उनके शव को निकाला. दरअसल, बीती रात ब्रिगेडियर ने कई बार मां को फोन किया था, मगर कोई जवाब नहीं मिला. इसपर उन्होंने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो मां का शव पूजा घर में मिला. फिलहाल, पुलिस ने पोस्टमार्टम कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है. 

जानकारी के मुताबिक, कैसरबाग इलाके के नजरबाग मोहल्ले में रहने वाली 85 वर्षीय डॉ. सरोजनी कपूर, सैनिक स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षिका और ब्रिगेडियर अखिलेश कपूर की मां थीं. बीते सोमवार को उनका शव घर के भीतर से बंद कमरे में मिला. पुलिस ने छत के रास्ते दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, तब इसकी खबर लोगों को हुई. 

सरोजनी कपूर हृदय और सांस की बीमारी सहित कई अन्य बीमारियों से पीड़ित थीं. उनके पति मनोहर कपूर का निधन 11 वर्ष पहले हो चुका था. घर में खाना बनाने के लिए नौकरानी आती थी. रक्षाबंधन के दिन सरोजनी चौक सब्जी मंडी स्थित भाई के घर राखी बांधने गई थीं, जहां से भतीजे विमर्श रस्तोगी उन्हें नजरबाग स्थित घर छोड़ आए थे. 

शनिवार को भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी जानकारी परिजनों ने दी थी. इस बीच सोमवार रात जब बेटे अखिलेश ने कई बार कॉल किया और मां ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. इसपर बेटे ने रिश्तेदारों को घर भेजा. घर पहुंचने पर दरवाजा भीतर से बंद मिला, शक होने पर पुलिस को बुलाया गया. 

पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो सरोजनी पूजा घर में मृत पाई गईं. जिसके बाद पुलिस ने बेटे अखिलेश को सूचना दी और पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू की. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है. 

