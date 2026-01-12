एटा के दीपक-शिवानी की प्रेम कहानी का खौफनाक अंत: तीन बार घर से भागे, चौथी बार मंदिर में रचाई शादी, लौटे तो मिली मौत...

उत्तर प्रदेश के एटा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां प्यार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी. थाना जैथरा क्षेत्र के गांव गड़िया सुहागपुर में प्रेमी युगल दीपक और शिवानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस की पड़ताल के लिए 'आजतक' की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हर तरफ खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ है.

छत पर बिखरा था खून

जिस छत पर यह वारदात हुई, वहां बिखरा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि दीपक और शिवानी ने अपनी जान बचाने के लिए हत्यारों से काफी देर तक संघर्ष किया. पास ही पड़ी खून से सनी खुरपी इस निर्मम हत्या की भयावह कहानी बयां कर रही है.

बताया जा रहा है कि पहले दीपक को शिवानी के घर बुलाया गया और फिर पास के बंद पड़े मकान की छत पर ले जाकर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. कोई भी ग्रामीण खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. सबके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है.

'उसी दिन से खतरे में थी जान'

मृतक दीपक के भाई ने बातचीत में खुलासा किया कि शिवानी और दीपक पहले भी तीन बार घर से भाग चुके थे. चौथी बार दोनों प्रयागराज पहुंचे, जहां आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई. पंचायत के बाद शिवानी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन उसी दिन से उसकी जान खतरे में थी.

घटनास्थल पर पुलिस

परिजनों ने पहले ही दीपक और शिवानी को खत्म करने की साजिश रच ली थी. गांव में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाएगा. दीपक को बहाने से बुलाया गया और मौका मिलते ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया.

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवानी की मां, पिता और बहन को हिरासत में ले लिया है. उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

दिनांक-11.01.2026 को थाना जैथरा क्षेत्रान्तर्गत प्रेम प्रसंग के चलते एक ही समुदाय के एक युवक द्वारा एक युवती के घर मिलने जाने पर युवती के परिजनों द्वारा युवक व युवती के साथ मारपीट की गयी जिसमें युवती की मौके पर मृत्यु तथा युवक गम्भीर रुप से घायल हो गया है। पुलिस द्वारा तत्काल… pic.twitter.com/OLWf916PU0 — Etah Police (@Etahpolice) January 11, 2026

'इज्जत' के नाम पर डबल मर्डर

आपको बता दें कि एटा के जैथरा थाना क्षेत्र स्थित गढ़ी सुहागपुर गांव में प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने अपनी बेटी शिवानी और उसके प्रेमी दीपक की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी. दीपक अपनी प्रेमिका शिवानी से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां परिजनों ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया. गुस्से में आए परिजनों ने 'इज्जत' के नाम पर दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

