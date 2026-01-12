scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एटा के दीपक-शिवानी की प्रेम कहानी का खौफनाक अंत: तीन बार घर से भागे, चौथी बार मंदिर में रचाई शादी, लौटे तो मिली मौत...

एटा के गड़िया सुहागपुर में प्रेम प्रसंग के चलते दीपक और शिवानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. 'आजतक' की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची, तो छत पर बिखरा खून और संघर्ष के निशान मिले. खुरपी से किए गए इस दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है.

Advertisement
X
एटा में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या से हड़कंप (Photo- Screengrab)
एटा में प्रेमी-प्रेमिका की हत्या से हड़कंप (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के एटा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां प्यार की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी. थाना जैथरा क्षेत्र के गांव गड़िया सुहागपुर में प्रेमी युगल दीपक और शिवानी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस की पड़ताल के लिए 'आजतक' की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हर तरफ खौफ और सन्नाटा पसरा हुआ है.  

छत पर बिखरा था खून

जिस छत पर यह वारदात हुई, वहां बिखरा खून इस बात की गवाही दे रहा है कि दीपक और शिवानी ने अपनी जान बचाने के लिए हत्यारों से काफी देर तक संघर्ष किया. पास ही पड़ी खून से सनी खुरपी इस निर्मम हत्या की भयावह कहानी बयां कर रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

etah UP honor Killing
बेटी को प्रेमी संग इंटीमेट हालत में देख हैवान बना पिता
Couple murdered
बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग हालत में थी बेटी..., पिता की पड़ी नजर तो हो गया खूनी खेल
इटावा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत. (Photo: Representational )
UP: एटा में 2 बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत, 3 की मौत और एक घायल
किशोर और युवक की संदिग्ध मौत. (Photo: Representational )
एटा में किशोरी और युवक की संदिग्ध मौत, परिजन करने जा रहे थे अंतिम संस्कार... तभी पहुंच गई पुलिस
Stone Pelting in Etah
एटा में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, पथराव में दो जवान घायल

बताया जा रहा है कि पहले दीपक को शिवानी के घर बुलाया गया और फिर पास के बंद पड़े मकान की छत पर ले जाकर दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है. कोई भी ग्रामीण खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. सबके चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता है.

'उसी दिन से खतरे में थी जान'

मृतक दीपक के भाई ने बातचीत में खुलासा किया कि शिवानी और दीपक पहले भी तीन बार घर से भाग चुके थे. चौथी बार दोनों प्रयागराज पहुंचे, जहां आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी. इसके बाद मामला थाने तक पहुंचा और दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई. पंचायत के बाद शिवानी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया, लेकिन उसी दिन से उसकी जान खतरे में थी.

Advertisement
घटनास्थल पर पुलिस

परिजनों ने पहले ही दीपक और शिवानी को खत्म करने की साजिश रच ली थी. गांव में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाएगा. दीपक को बहाने से बुलाया गया और मौका मिलते ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया.

इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिवानी की मां, पिता और बहन को हिरासत में ले लिया है. उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

'इज्जत' के नाम पर डबल मर्डर 

आपको बता दें कि एटा के जैथरा थाना क्षेत्र स्थित गढ़ी सुहागपुर गांव में प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने अपनी बेटी शिवानी और उसके प्रेमी दीपक की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी. दीपक अपनी प्रेमिका शिवानी से मिलने उसके घर पहुंचा था, जहां परिजनों ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया. गुस्से में आए परिजनों ने 'इज्जत' के नाम पर दोनों पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement