कासगंज: प्रेम प्रसंग के चलते नाबालिग बेटी को पीट-पीटकर मार डाला, चुपचाप किया अंतिम संस्कार, श्मशान पहुंची पुलिस ने बुझाई चिता!

यूपी के कासगंज में ऑनर किलिंग की खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने 16 वर्षीय बेटी को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए रात के अंधेरे में श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार कर दिया. घटना की सूचना पाकर पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जलती चिता को बुझाकर उससे अवशेष निकालकर पोस्टमार्टम हॉउस भिजवाया. फिलहाल, आरोपी मां-बाप घटना के बाद से फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है.

यह सनसनीखेज मामला कोतवाली ढोलना क्षेत्र के एक गांव का है. जानकारी के मुताबिक, युवती का गांव के ही युवक सचिन (18) से प्रेम संबंध था. कुछ दिन पहले दोनों घर से चले गए थे और आगरा में रह रहे थे. परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे दोनों को ढूंढकर वापस गांव ले आए.

बताया जा रहा है कि गांव लाकर परिजनों ने युवती के साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि इसी पिटाई के दौरान युवती की मौत हो गई. इसके बाद परिवार ने पुलिस से बचने के लिए देर रात चोरी-छिपे श्मशान घाट में शव जला दिया.

सुबह जब गांव वालों को इस पूरे मामले की भनक लगी तो उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने श्मशान घाट से जली हुई चिता के अवशेष बरामद किए. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए हैं ताकि यह साबित किया जा सके कि लड़की की हत्या कर शव जलाया गया.

उधर खुलासा होने पर युवती के परिजन गांव से फरार हो गए हैं. पुलिस ने प्रेमी सचिन और उसके बड़े भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शुरुआती पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत होता है. पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.

इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर समाज में मौजूद उस सोच पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां प्रेम को इज्जत से जोड़कर बेटियों की जान ले ली जाती है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में खड़ा करने का दावा कर रही है.

