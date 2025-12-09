scorecardresearch
 
UP: घर में सो रही थी प्रेमिका की मां, प्रेमी ने गोलियों से भून दिया, गाजियाबाद में खौफनाक वारदात

लोनी के अशोक विहार में 55 वर्षीय महिला नवाशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने बताया कि हत्या मृतका की बेटी के प्रेमी साकिब और उसके साथी शादाब ने की. मां द्वारा प्रेम-प्रसंग का विरोध करने पर साकिब ने रात में घर में घुसकर नवाशी पर गोलियां दाग दीं. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध पिस्टल बरामद की है.

महिला की हत्या के आरोप में दो गिरफ्तार (File Photo: Mayank Gaur/ITG)
गाजियाबाद के लोनी इलाके में प्रेम-प्रसंग के विरोध के चलते महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में 11 नवंबर की रात 55 वर्षीय नवाशी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. यह वारदात शुरुआत से ही इलाके में सनसनी का कारण बनी हुई थी.

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या किसी बाहरी दुश्मनी का नहीं, बल्कि मृतका की बेटी के प्रेम-प्रसंग का परिणाम थी. पुलिस के मुताबिक, मृतका की बेटी के प्रेमी साकिब पुत्र रहीसुद्दीन ने अपनी प्रेमिका की मां को लगातार रिश्ते का विरोध करते देख उसे अपनी राह की सबसे बड़ी रुकावट माना और उसे रास्ते से हटाने की योजना बना ली.

प्रेम प्रसंग में महिला की गोली मारकर हत्या

पुलिस पूछताछ में साकिब ने स्वीकार किया कि नवाशी उसके प्रेम-प्रसंग को मानने के लिए तैयार नहीं थी. इसी बात से नाराज होकर उसने सोते समय महिला की हत्या की साजिश रची. वारदात की रात करीब 2 बजे साकिब अपने साथी शादाब पुत्र इकरामुद्दीन से एक अवैध .32 बोर पिस्टल लेकर महिला के घर पहुंचा. मौका पाते ही उसने नवाशी पर लगातार गोलियां दाग दीं. तीन गोलियां लगने से नवाशी की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी फरार हो गए.

पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस, कॉल डिटेल्स और स्थानीय इनपुट की मदद से 9 दिसंबर को दोनों आरोपियों को अशोक विहार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अवैध पिस्टल, तीन जिंदा कारतूस और अन्य सामग्री भी बरामद की.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि हत्या की वजह प्रेम-प्रसंग और उसका विरोध है. आरोपी अपनी प्रेमिका को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मां के विरोध के चलते उसने हत्या जैसा कदम उठा लिया. हथियार बरामद कर लिया गया है और मामले की गहन जांच जारी है. पुलिस अब अवैध हथियार की सप्लाई और आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है.

