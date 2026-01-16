ललितपुर: कमिश्नर ने पहनाई माला तो मंत्री मन्नू कोरी ने पलटकर छू लिए पैर, वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News: झांसी मंडल के कमिश्नर विमल कुमार दुबे 15 जनवरी को ललितपुर में NH 44 पर कैलागुआ चौराहे के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे थे. उन्होंने ठेकेदार को इस कार्य को समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के कड़े निर्देश दिए थे. मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश के श्रम राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ उर्फ मन्नू कोरी ने कमिश्नर की इस सक्रियता से खुश होकर उन्हें माला पहनानी चाही. कमिश्नर ने विनम्रता दिखाते हुए वह माला वापस मंत्री जी को पहना दी. इसके बाद मंत्री मन्नू कोरी ने अचानक कमिश्नर के पैर छू लिए, जिसे देख कमिश्नर ने उन्हें बीच में ही रोका और हाथ जोड़ लिए.

ललितपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में घटित यह दृश्य देख वहां मौजूद DM सत्यप्रकाश और सदर विधायक रामरतन कुशवाहा समेत अन्य अधिकारी मुस्कुराने लगे. दरअसल, मन्नू कोरी अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. निर्माणाधीन पुल का काम तेजी से कराने के लिए कमिश्नर द्वारा दिए गए कड़े निर्देशों से मंत्री जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनका आभार जताते हुए उनके चरण स्पर्श कर लिए.

राज्यमंत्री मनोहरलाल पंथ का यह अंदाज नया नहीं है, वे अक्सर अपनी सादगी और विनम्रता के कारण चर्चाओं में रहते हैं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. मंत्री और कमिश्नर के बीच का घटनाक्रम देख सदर विधायक रामरतन कुशवाहा और डीएम सत्यप्रकाश समेत सभी वहां मुस्कुराने लगे.

वहीं, निरीक्षण के दौरान कमिश्नर विमल दुबे ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. फिलहाल, राजनीति और प्रशासन के बीच सम्मान के इस अनोखे तालमेल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

