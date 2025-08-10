शराब के नशे में धुत पत्नी का हंगामा! सड़क पर बाल पकड़कर पति को लात-घूंसों से मारा, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां शराब के नशे में धुत पत्नी ने अपने पति को सड़क पर बाल पकड़कर जमकर पीटा. यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के इलाइट चौराहे के पास की है. यहां हंगामा होता देख राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ लग गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद गुस्से में और शराब के नशे में धुत पत्नी ने पति के बाल पकड़ लिए और उसे गालियां देते हुए थप्पड़, लात-घूंसे मारने लगी. पिटता हुआ पति सड़क पर खड़ा लाचार दिखाई देता रहा, लेकिन पत्नी का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था.

घटना स्थल पर हंगामा होते देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, जिसके कारण पुरुष पुलिसकर्मी शराबी महिला को पकड़ने में असमर्थ रहे. इस दौरान गुस्साई पत्नी ने पति के पास से उनका मोबाइल फोन भी तोड़ डाला. आसपास के लोग देखते रहे, लेकिन महिला को रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह हाईवोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चला और देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला अपने पति को बालों से पकड़कर जोर-जोर से थप्पड़ और घूंसे मार रही है, जबकि आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं. फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल में जुट गई है.

रिपोर्ट: मनीष सोनी