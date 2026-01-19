scorecardresearch
 
पत्नी को गला काटकर मारा, फिर खुद भी किया सुसाइड... 4 महीने पहले ही की थी लव मैरिज

कुशीनगर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी. फिर खुद की भी जान दे दी. जानकारी सामने आई है कि दोनों ने चार महीने पहले ही लव मैरिज की थी.

पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने खुद की भी दी जान. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तरया सुजान पुलिस स्टेशन इलाके में एक आदमी ने अपनी पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी और फिर खुदकुशी कर ली. एक एजेंसी के मुताबिक दोनों ने चार महीने पहले लव मैरिज की थी. यह घटना रविवार को रात करीब 9 बजे हुई.

घर वालों के खिलाफ मंदिर में की थी शादी

सूचना लगते ही एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिद्धार्थ वर्मा और अन्य अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे. जबकि पुलिस और फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए. पुलिस के मुताबिक तरया सुजान के बढ़ई टोला का अरुण शर्मा (22) विशुनपुरा की दलित समुदाय की महिला नेहा (20) के साथ रिलेशनशिप में था.

यह भी पढ़ें: शराब के नशे में पत्नी को मारा, फिर शव को खेत में दफनाया... ऐसे खुला राज

दोनों ने नवंबर 2025 में अपने परिवारों की मर्जी के खिलाफ एक मंदिर में शादी की थी. हालांकि, बाद में अरुण के परिवार ने शादी को मान लिया और वह अपनी पत्नी के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहने लगा. गांव वालों के मुताबिक रविवार रात करीब 9 बजे अरुण और नेहा के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद परिवार वालों ने बीच-बचाव करके मामला शांत कराया.

नेहा परेशान होकर दूसरे कमरे में चली गई, अरुण भी उसके पीछे गया. फिर उसने पास में पड़ी हंसिया से अपनी पत्नी का गला काट दिया. जिससे बिस्तर पर लेटी नेहा की मौत हो गई. इसके बाद अरुण ने छत पर लगे हुक से फांसी लगा ली. अधिकारियों ने बताया कि परिवार वाले नेहा को खून से लथपथ और अरुण को फंदे से लटका देखकर हैरान रह गए.

पुलिस ने क्या कहा?

इस घटना की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई, जिससे गांव वाले इकट्ठा हो गए. इसके बाद गांव के चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर तरया सुजान के SHO राम सहाय चौहान मौके पर पहुंचे. पुलिस फिलहाल घटना के आसपास के हालात के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रही है.

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SP) केशव कुमार ने बताया कि पति-पत्नी के बीच झगड़े की सही वजह अभी साफ नहीं है. घटना के समय घर में कोई और व्यक्ति नहीं था. कुमार ने कहा कि मृत महिला के परिवार को सूचित कर दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

