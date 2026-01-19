लव मैरिज का दर्दनाक अंत...शक, क्लेश और रोज के झगड़े में पत्नी को मारकर पति ने दी जान

उत्तर प्रदेश में कुशीनगर से एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है जिसने प्यार और रिश्तों की सच्चाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिस घर में कभी प्रेम की बातें होती थीं, आज वही घर खून से सना पड़ा है. प्रेम विवाह के बाद शुरू हुआ यह रिश्ता कुछ ही महीनों में शक,तनाव और गुस्से की आग में जल गया. नतीजा- एक ही कमरे में दो लाशें. सवाल यह उठता है कि क्या रिश्तों में संवाद की जगह अब हिंसा ने ले ली है? क्या गुस्से के कुछ पल पूरी जिंदगी तबाह करने के लिए काफी हो गए हैं?

ये खबर है कुशीनगर के तरयासुजान थाना क्षेत्र के बढ़ई टोला की. रविवार रात एक घर के भीतर तेज बहस,चीख-पुकार और तनाव का माहौल था. घर के अंदर पति-पत्नी के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था.अचानक कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया.

जब काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो घरवालों को अनहोनी की आशंका हुई. दरवाजा खोला गया और अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया.कमरे के फर्श पर खून से लथपथ एक युवती की लाश पड़ी थी.उसकी पहचान नेहा भारती के रूप में हुई.और ठीक पास उसी कमरे में चारपाई पर पड़ा था एक युवक का शव. कमरे में खून बिखरा था और माहौल पूरी तरह सन्नाटे में तब्दील हो चुका था.

पुलिस जांच में सामने आया कि घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया था.गुस्से में आकर पति अरुण शर्मा ने सब्जी काटने वाले धारदार हथियार से अपनी पत्नी नेहा भारती का गला रेत दिया. नेहा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद अरुण खुद भी पूरी तरह टूट गया. डर,पछतावा या अपराधबोध के साए में उसने उसी कमरे में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि अरुण और नेहा ने बीते साल नवंबर महीने में प्रेम विवाह किया था.

परिवार की मर्जी के खिलाफ शुरू हुआ यह रिश्ता शुरुआत में सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे इसमें शक, तनाव और रोजाना के झगड़े बढ़ते चले गए. संवाद खत्म होता गया और गुस्से ने रिश्ते पर कब्जा कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी हुई है.आज उस घर में सिर्फ मातम पसरा है. विवाद में, कुछ पल के गुस्से ने दो जिंदगियां खत्म का दी.

