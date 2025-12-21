scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ: पहले हिंदू लड़की से निकाह फिर दूसरी रेजिडेंट डॉक्टर पर बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव! KGMU के मुस्लिम डॉक्टर पर आरोप

लखनऊ के KGMU में एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर पर हिंदू छात्रा से कथित धर्मांतरण और मानसिक शोषण का आरोप लगा है. परिजनों के अनुसार शादी का झांसा देकर शोषण किया गया और इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया गया. मानसिक तनाव में छात्रा ने हॉस्टल में आत्महत्या का प्रयास किया. उसे इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. विश्वविद्यालय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं.

Advertisement
X
रेजिडेंट डॉक्टर फर्स्ट ईयर के छात्र हैं. (Photo: Representational)
रेजिडेंट डॉक्टर फर्स्ट ईयर के छात्र हैं. (Photo: Representational)

लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में कथित धर्मांतरण और मानसिक शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि एक मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने उनकी हिंदू बेटी को प्रेमजाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और बाद में उस पर इस्लाम कुबूल करने का दबाव बनाया. बेटी के इनकार करने पर आरोपी ने उसे छोड़ दिया और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा.

हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर पहले ही कर चुका शादी
परिजनों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर ने यह भी छिपाए रखा कि वह पहले ही फरवरी में एक दूसरी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उससे शादी कर चुका है. जब पीड़िता को इस बात की जानकारी हुई तो आरोपी ने उस लड़की को छोड़कर पीड़िता से शादी करने की बात कही, लेकिन शर्त रखी कि उसे धर्म परिवर्तन करना होगा. इस पूरे मामले को लेकर दोनों रेजिडेंट डॉक्टरों के परिवारजनों को भी बुलाया गया है.

पीड़िता ने KGMU हॉस्टल में जहरीली दवाइयां खाई 
घटना से मानसिक रूप से टूट चुकी पीड़िता ने 17 दिसंबर को KGMU हॉस्टल में जहरीली दवाइयों की कई गोलियां खाकर आत्महत्या का प्रयास किया. हालत बिगड़ने पर उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट (CCM) ICU में शिफ्ट किया गया. हालत में सुधार होने पर 19 दिसंबर को उसे डिस्चार्ज कर दिया गया.

सम्बंधित ख़बरें

शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर का यौन उत्पीड़न. (Photo: Representational )
शादी का झांसा देकर यौन शोषण, धर्म परिवर्तन से मना करने पर महिला डॉक्टर को प्रेमी ने छोड़ा
बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में नड्डा संग वरिष्ठ नेताओं की बैठक (Photo: Social Media)
SIR से लेकर संगठनात्मक मजबूती... लखनऊ में BJP की अहम बैठक, नड्डा और CM योगी भी रहे मौजूद
सर्जरी कर निकाली गई सिर में फंसी गोली. (Photo: Representational)
चोट समझकर लगाए टांके, सिर में फंसी थी गोली… पांच घंटे चली बच्ची की सर्जरी
उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ. (File Photo: ITG)
UP: लेखपाल भर्ती में आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट, लाखों अभ्यर्थियों को होगा फायदा
Fake online death certificate scandal
चमोली में मौत के बाद हापुड़ में बना दूसरा डेथ सर्टिफिकेट, फर्जी ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट का भंडाफोड़
Advertisement

रेजिडेंट डॉक्टर पैथोलॉजी विभाग के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं
KGMU के प्रवक्ता प्रो. केके सिंह ने बताया कि मामले का संज्ञान लिया गया है और जांच जारी है. दोनों ही रेजिडेंट डॉक्टर पैथोलॉजी विभाग के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं. पीड़िता और उसके परिजनों ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई है. प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच की जा रही है, जबकि परिजन न्याय की मांग पर अड़े हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement