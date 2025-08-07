scorecardresearch
 

कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप... आरोपियों में 15 साल का युवक भी शामिल, कुकर्म के बाद रुपये लूटे

कानपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीसरा आरोपी अभी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं.

कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. तीसरा आरोपी अभी फरार है. उसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगी हैं. पकड़े गए आरोपियों में एक की उम्र 15 साल है जबकि, दूसरे की 19 साल है. 

दरअसल, यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित लड़की ने बीते सोमवार को महाराजपुर पुलिस को सूचना दी. लड़की ने बताया कि उसके साथ गैंगरेप की वारदात 26 जुलाई को घटित हुई थी. डर के मारे उसने अब शिकायत कराई. 

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) सत्यजीत गुप्ता ने न्यूज एजेंसी से कहा- पीड़िता अपने दोस्त महेश (19) के साथ थी, जो फतेहपुर जिले का निवासी है. महेश कथित तौर पर उसे कुछ खरीदारी करने के बहाने महाराजपुर में एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ रेप किया. 

जब महेश और लड़की एक साथ थे, तभी दो लड़के- दिव्यांशु उर्फ लकी (19) और उसका 15 वर्षीय दोस्त- वहां पहुंच गए और लड़की को ब्लैकमेल करने के इरादे से उसका वीडियो बनाने लगे. दोनों ने लड़की से 7000 रुपये मांगे, जिस पर लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं. 

सहायक पुलिस आयुक्त (चकेरी) अभिषेक पांडे ने बताया कि जैसे ही दोनों लड़कों ने लड़की के साथ छेड़छाड़ शुरू की, महेश उसे अकेला छोड़कर मौके से भाग गया. लड़की ने हताश होकर हमलावरों को अपनी नाक की पिन दी, लेकिन लड़कों ने कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और जाने से पहले करीब 1,000 रुपये भी लूट लिए. 

जब आरोपियों ने देखा कि लड़की कई घंटों से एकांत जगह पर है, तो उन्होंने उसे अपनी मोटरसाइकिल से उसके घर के पास छोड़ दिया. फिर वहां से फरार हो गए. बाद में लड़की की शिकायत पर महाराजपुर पुलिस ने अपराध शाखा की मदद से जांच शुरू की. बीते दिन आरोपी दिव्यांशु और किशोर को पकड़ लिया गया, फिर उन्हें अदालत में पेश किया गया. 

कानपुर पुलिस ने बताया कि दिव्यांशु को जेल भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. वहीं, पुलिस ने मुख्य आरोपी महेश की तलाश शुरू कर दी है, जो फिलहाल फरार है. सामूहिक बलात्कार के आरोपों की पुष्टि के लिए लड़की की मेडिकल जांच करा ली गई है, लेकिन अभी नतीजे आने बाकी हैं. 

