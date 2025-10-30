कानपुर: आरोपी अधिवक्ता को गिरफ्तार करने गई पुलिस को वकीलों ने जड़े थप्पड़, गाली-गलौज कर दौड़ाया, वीडियो वायरल

कानपुर में लॉ स्टूडेंट पर जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को कचहरी में बड़ा हंगामा हो गया. पुलिस जैसे ही आरोपी प्रिंस राज को पकड़कर गाड़ी की ओर ले जा रही थी, तभी वकीलों ने रोक लिया. देखते ही देखते वकीलों और पुलिस के बीच तीखी झड़प शुरू हो गई.

गुस्साए वकीलों ने पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की, दारोगा को थप्पड़ मारा और गाली-गलौज करते हुए दौड़ा लिया. किसी तरह पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर वहां से निकल पाई. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

दरअसल, रावतपुर थाना क्षेत्र के केशवपुरम निवासी 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट अभिजीत सिंह पर 25 नवंबर को चापड़ से हमला हुआ था. इस हमले में उसकी दो अंगुलियां कट गईं, सिर और पेट पर गंभीर चोटें आईं और आंतें तक बाहर आ गई थीं. अभिजीत अभी सर्वोदय नगर के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है.

इसी मामले में पुलिस अधिवक्ता प्रिंस राज श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने पहुंची थी. जैसे ही पुलिस ने आरोपी को गाड़ी में बैठाया, वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया और आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया. हालात बिगड़ते देख पुलिस बल ने किसी तरह आरोपी को लेकर वहां से भागकर अपनी जान बचाई.

घटना के बाद पुलिस ने फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की है और पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है. वहीं, गुरुवार को आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उसे जेल भेजा जाएगा. डीसीपी वेस्ट ने बताया कि आरोपी प्रिंस राज श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे गुरुवार दोपहर कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

