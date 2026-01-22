कानपुर कुशाग्र हत्याकांड: ट्यूशन टीचर रचिता, प्रेमी प्रभात समेत तीन को उम्रकैद, 30 लाख की फिरौती के लिए किया था 10वीं का छात्र का मर्डर

कानपुर के चर्चित कुशाग्र कनोडिया हत्याकांड में बड़ा फैसला आया. जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. कोर्ट ने पाया कि ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और दोस्त शिवा गुप्ता ने ही मिलकर 10वीं के छात्र कुशाग्र की गला घोंटकर हत्या की थी. इस वारदात को 30 लाख की फिरौती के लिए अंजाम दिया गया था, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था.

फिलहाल, कोर्ट के फैसले पर मृतक कुशाग्र के माता-पिता कुछ हद तक संतुष्ट नजर आए. 'आज तक' से बातचीत में वो कैमरे पर भावुक हो गए. हालांकि, उन्होंने फांसी की मांग की है. उनका कहना है कि बेटे का चेहरा याद आते ही उनकी रातों की नींद उड़ जाती है.

आपको बता दें कि कुशाग्र कनोडिया की हत्या अक्टूबर, 2023 में हुई थी. मृतक कुशाग्र 10वीं का छात्र था. घटना वाले दिन वह शाम को अपनी स्कूटी से ट्यूशन के लिए घर से निकला था, मगर देर रात तक वापस नहीं लौटा. ऐसे में घरवालों की चिंता हुई. इसी बीच एक अजनबी घर के पास 30 लाख रुपये फिरौती का पर्चा फेंककर फरार हो गया.

