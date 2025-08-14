scorecardresearch
 

कानपुर में फर्जी कॉल सेंटर से 50 करोड़ की ठगी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड पुलकित द्विवेदी गिरफ्तार

कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 50 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है. सिविल लाइन स्थित ग्लोबल ट्रेडप्लाजा नाम से चल रहे इस कॉल सेंटर में 150 से अधिक लोग काम करते थे. पुलिस ने मास्टरमाइंड पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार कर 4.30 करोड़ रुपये और भारी मात्रा में सामान जब्त किया.

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार (Photo: Ranjay Singh/ITG)
फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार (Photo: Ranjay Singh/ITG)

कानपुर पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया है. सिविल लाइन इलाके में ग्लोबल ट्रेडप्लाजा नाम से चल रहे इस फर्जी कॉल सेंटर से अब तक 50 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी का अनुमान लगाया गया है.

क्राइम ब्रांच की टीम ने मास्टरमाइंड पुलकित द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी पत्नी वर्तिका और साथी सत्यकाम साहू फरार हैं. पुलिस ने पुलकित के कई बैंक खातों में जमा 4.30 करोड़ रुपये सीज किए हैं. इसके अलावा 65 से अधिक कंप्यूटर, 50 मोबाइल और भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए हैं.

फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ठगी

डीसीपी क्राइम कासिम आबिदी ने बताया कि इस कॉल सेंटर में 150 से ज्यादा कर्मचारी थे और किसी को भी एक-दूसरे से सीधे बात करने की अनुमति नहीं थी. नेटवर्क का दायरा थाईलैंड, अमेरिका और खाड़ी देशों तक फैला था, जहां विदेशी ग्राहकों को ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगा जाता था.

50 करोड़ से ज्यादा हेराफेरी का अनुमान

गैंग की कार्यप्रणाली के तहत, ग्राहकों को उनके सामान की ऊंची बोली लगने का लालच दिया जाता था और फिर रकम लेने के बाद संपर्क तोड़ दिया जाता था. ठगी के बाद इस्तेमाल किए गए फोन नंबर तुरंत बंद कर दिए जाते थे. पुलिस को शक है कि गैंग में और भी लोग शामिल हैं. जांच जारी है और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है.
 

