कानपुर: महिला दारोगा से चेन लूटने वाले नियाज का एनकाउंटर, तमंचा-कारतूस और कैश बरामद, ऐसे मिली लोकेशन

कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र में सीबीसीआईडी से रिटायर महिला दारोगा से चेन लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस और बदमाशों के बीच बुधवार देर रात मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके दो साथी मौके से फरार हो गए.

पुलिस के अनुसार, दहलन रोड पर सघन वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार तीन संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया. खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, वहीं उसके दो साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. घायल बदमाश को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया है.

पुलिस पूछताछ में घायल आरोपी की पहचान मूल रूप से गोंडा जिले के पश्चिम कर्नलगंज क्षेत्र के सकरउरा गांव निवासी नियाज अहमद के रूप में हुई है, जो वर्तमान में लखनऊ के दुबग्गा स्थित डबल टंकी, काकोरी इलाके में रह रहा था. फरार आरोपियों की पहचान विजय और एक अन्य के रूप में बताई जा रही है. आरोपी के कब्जे से एक देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस और 4500 रुपये बरामद किए गए हैं.

पुलिस के मुताबिक, नियाज अहमद ने 8 जनवरी को रावतपुर के केशवपुरम इलाके में सीबीसीआईडी से सेवानिवृत्त दारोगा मंजूलता दुबे के साथ हुई चेन लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है. मंजूलता दुबे, डिप्टी जेलर ज्ञानेंद्र स्वरूप दुबे की पत्नी हैं. घटना दिनदहाड़े एक पार्क में उस समय हुई थी, जब वह पूजा के बाद धूप सेंक रही थीं. वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी.

ऐसे मिली थी लोकेशन

इस सनसनीखेज लूट की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने थाना, सर्किल और जिला स्तर के साथ-साथ गैर जनपदों तक जांच का दायरा बढ़ाया था. सर्विलांस और टावर लोकेशन की मदद से करीब 1,200 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और लगभग 100 संदिग्धों से पूछताछ की गई थी.

डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नियाज अहमद के खिलाफ उन्नाव और लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

