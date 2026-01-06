कानपुर में कुत्तों का आतंक, दवा लेने निकली महिला को सड़क पर गिराकर नोचा

कानपुर के जूही बंबुरहिया इलाके में आवारा कुत्तों के हमलों से लोगों में डर का माहौल है. ताजा मामले में रविवार रात दवा लेने निकली एक महिला पर कुत्तों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया. जिससे महिला संतुलन खो बैठी और सड़क पर गिर गई, जिसके बाद कुत्तों ने उसे घेरकर काटना शुरू कर दिया और कपड़े पकड़कर घसीटने लगे.

और पढ़ें

कुत्तों के हमले में महिला हुई घायल

महिला की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और लाठी-डंडों की मदद से कुत्तों को भगाया. तब जाकर महिला की जान बच सकी. इस पूरी घटना का वीडियो वार्ड पार्षद के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सामने आया है.

यह भी पढ़ें: शिक्षकों से कुत्तों की गिनती कराने का दावा फर्जी... दिल्ली सरकार ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत

घायल महिला की पहचान जूही बंबुरहिया निवासी सुनीता गुप्ता के रूप में हुई है. वह रविवार रात करीब 9 बजे मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए घर से निकली थीं. जैसे ही वह वार्ड नंबर-14 की पार्षद शालू सुनील कनौजिया के आवास के सामने पहुंचीं, तभी तीन आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया.

हमले के दौरान सुनीता गुप्ता ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुत्तों ने उनके हाथ-पैर और कपड़ों को जकड़ लिया. महिला के शोर मचाने पर मोहल्ले के लोग दौड़कर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को वहां से खदेड़ा. हमले में महिला के हाथ और पैर पर गहरे जख्म आए हैं. उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया गया.

Advertisement

नगर निगम की टीम ने हमलावर कुत्तों को पकड़ा

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पार्षद की ओर से नगर निगम को पूरे मामले की जानकारी दी गई. स्थानीय पार्षद शालू कनौजिया ने बताया कि बीते करीब 15 दिनों से इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या और आक्रामकता लगातार बढ़ रही है. रविवार सुबह भी छह साल की एक बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया था, जिससे उसके गाल पर गंभीर चोट आई और मांस तक बाहर आ गया था. मोहल्ले के लोगों ने बच्ची को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद नगर निगम की टीम सक्रिय हुई है. नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आरके निरंजन ने बताया कि आक्रामक और बार-बार हमला करने वाले कुत्तों को पकड़कर एबीसी सेंटर भेजा जाएगा. सूचना मिलते ही टीम को इलाके में भेजा गया और हमलावर कुत्तों को पकड़ लिया गया है.

---- समाप्त ----