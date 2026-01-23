scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

2 करोड़ रुपये कैश और 62 किलो चांदी... कानपुर में इंटरनेशनल सट्टेबाजी और हवाला सिंडिकेट का भंडाफोड़

कानपुर में इंटरनेशनल सट्टेबाजी, अवैध शेयर ट्रेडिंग और हवाला रैकेट का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने छापा मारकर 2 करोड़ रुपये कैश, करीब 62 किलो चांदी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारतीय व नेपाली करेंसी बरामद की है. इसी के साथ पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Advertisement
X
छापेमारी के दौरान दो करोड़ रुपये कैश बरामद. (Photo: Representational)
छापेमारी के दौरान दो करोड़ रुपये कैश बरामद. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल सट्टेबाजी, अवैध शेयर ट्रेडिंग और हवाला से जुड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 2 करोड़ रुपये कैश और करीब 61.86 किलोग्राम चांदी बरामद की है, जिसकी कीमत भी करीब 2 करोड़ रुपये आंकी जा रही है. इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और विदेशी करेंसी भी जब्त की गई है.

एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया जानकारी मिलने के बाद की गई. स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (Special Operations Group) और स्थानीय पुलिस की टीम ने कलेक्टरगंज के धनकुट्टी इलाके में रामकांत गुप्ता के आवास पर देर रात छापा मारा. इस दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, चांदी के बिस्किट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉडेम और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए.

अपर पुलिस उपायुक्त सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि छापेमारी के दौरान इंडियन करेंसी के साथ-साथ नेपाली करेंसी भी मिली है, जिसके सोर्स की जांच की जा रही है. मौके से कुल पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. इनमें मकान मालिक रामकांत गुप्ता के अलावा राहुल जैन, शिवम त्रिपाठी, सचिन गुप्ता और वंशराज शामिल हैं, जो कानपुर के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं.

सम्बंधित ख़बरें

The cunning Harshvardhan used to cheat people in the name of getting them jobs abroad
विदेश में जॉब का 'सपना', हवाला रैकेट... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास खोलकर हर्षवर्धन ऐसे कर रहा था ठगी
पुणे में हवाला रैकेट का भंडाफोड़
हवाला रैकेट का भंडाफोड़, पुणे एयरपोर्ट से 3.5 करोड़ की विदेशी मुद्रा के साथ दो गिरफ्तार
छापेमारी के दौरान बरामद हुआ कैश. (Photo: Aajtak)
बिहार में हवाला रैकेट का भंडाफोड़… छापेमारी में मिले नोटों के बंडल, गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन!
दुर्ग पुलिस ने रायपुर से 3 आरोपियों को कैश के साथ पकड़ा है
छत्तीसगढ़ में हवाला रैकेट का भंडाफोड़, 80 लाख रुपये कैश जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार
आयकर विभाग ने चार्ली के ठिकानों समेत 21 जगहों पर छापेमारी की है (फाइल फोटो)
हवाला रैकेटः 2018 में भी दिल्ली स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा था चार्ली पेंग

यह भी पढ़ें: बिहार के गया में हवाला रैकेट का भंडाफोड़… छापेमारी में मिले नोटों के बंडल, गिनने के लिए मंगानी पड़ी मशीन!

Advertisement

पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल भी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. उन्होंने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों और पूरे ऑपरेशन के बारे में पता लगाया जा सके.

वहीं एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि आरोपी क्रिकेट सट्टेबाजी, हवाला लेनदेन और अवैध शेयर बाजार ट्रेडिंग में शामिल थे. उन्होंने कहा कि आगरा के एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बुकी, जो एक जाना-माना हिस्ट्री-शीटर ​​है, के साथ उनके संबंधों की भी जांच की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, पिछले कई दिनों से शहर में अवैध सट्टेबाजी और हवाला गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही थीं. उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और बरामदगी से जुड़े सभी साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement