पत्नी घर छोड़ गई... युवक को लगा ये मोहल्लेवालों ने साजिश की है... इसी शक में पड़ोसी को चाकू से मार डाला

यूपी के झांसी में सनसनीखेज कहानी सामने आई है. यहां समोसे बेचने वाले युवक की हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. दरअसल, उमेश के पड़ोस में रहने वाले शनी वर्मा की पत्नी घर छोड़कर चली गई थी. इसको लेकर शनी ने मोहल्ले के लोगों को जिम्मेदार मान लिया और गुस्से में उमेश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी.

युवक ने कर दी पड़ोसी की हत्या. (Photo: ITG)
UP News: झांसी शहर की सत्यम कॉलोनी में समोसे बेचकर परिवार का पालन-पोषण करने वाले युवक उमेश साहू की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. जांच में सामने आया है कि यह हत्या किसी आपसी रंजिश या लूट की वजह से नहीं, बल्कि वहम और मानसिक तनाव में की गई. पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से परेशान पड़ोसी युवक शनी वर्मा ने मोहल्ले के लोगों को इसका जिम्मेदार मान लिया. इसी के बाद उसने उमेश साहू की चाकू से गोदकर हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार, घटना 23 दिसंबर की है. उमेश साहू समोसे बेचकर देर शाम घर लौट रहा था. जैसे ही वह सत्यम कॉलोनी में पहुंचा, तभी उसी मोहल्ले में रहने वाले शनी वर्मा ने अचानक उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में उमेश गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों और परिजनों ने उसे आनन-फानन में झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया.

इस घटना से मोहल्ले में हड़कंप मच गया. उमेश की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. मृतक की मां मीरा देवी घटना के समय घर पर ही मौजूद थीं. बेटे की हत्या की सूचना मिलते ही उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. सीसीटीवी फुटेज में आरोपी शनी वर्मा को चाकू लेकर मृतक के पीछे जाते हुए देखा गया, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिला.

पुलिस के अनुसार, आरोपी शनी वर्मा मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति में था. उसकी पत्नी कुछ समय पहले उसे छोड़कर चली गई थी. शनी को यह वहम हो गया था कि मोहल्ले के लोग उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काते थे, जिसकी वजह से उसका घर टूट गया. इसी शक और गुस्से में उसने पड़ोस में रहने वाले उमेश साहू को निशाना बना लिया.

पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बड़ागांव गेट क्षेत्र में मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर शनी वर्मा को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया. इस मामले में झांसी के सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम ने कहा कि 23 दिसंबर को सत्यम कॉलोनी में उमेश साहू को उसके पड़ोसी शनी वर्मा ने चाकू मारकर घायल कर दिया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
