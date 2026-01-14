झांसी में रेत खनन के दौरान ट्रैक्टर ड्राइवर की संदिग्ध मौत, गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम

झांसी के चिरगांव इलाके में रेत खनन के दौरान एक ट्रैक्टर ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई. जिससे इलाके में तनाव फैल गया और ग्रामीण धरने पर बैठ गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. पुलिस के मुताबिक यह घटना मुरटा घाट पर हुई, जहां रेत खनन के दौरान एक ट्रैक्टर पलट गया. जिससे उसके ड्राइवर, चिरगांव के रहने वाले सुनील कुशवाहा (30) की मौत हो गई.

स्थानीय लोगों का दावा है कि घटना के बाद कुछ लोगों ने शव को दोपहिया वाहन पर ले जाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की. वहीं जब परिवार वालों और गांव वालों ने यह देखा, तो आरोपियों ने शव को सड़क पर छोड़ दिया और भाग गए. घटना के बाद गुस्साए गांव वालों और परिवार वालों ने इसमें शामिल लोगों पर हत्या का आरोप लगाया और चिरगांव-मुरटा घाट सड़क को जाम कर दिया. जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ.

पुलिस ने 9 के खिलाफ दर्ज किया मामला

चिरगांव के SHO कुलदीप तिवारी ने बताया कि मृतक के भाई सुखराम की शिकायत के आधार पर नौ लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में FIR दर्ज की गई है. पुलिस मामले की सभी एंगल से जांच कर रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा. तिवारी के मुताबिक फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने बताया कि अधिकारियों के मौके पर पहुंचने और सड़क से जाम हटाने के बाद स्थिति को कंट्रोल में किया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

