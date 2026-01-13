scorecardresearch
 
रात में खाना खाकर सोए, सुबह उठे ही नहीं, फरीदाबाद में एक ही परिवार के तीन की मौत

फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में पति रमेश, पत्नी ममता और पांच साल के बेटे छोटू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई, जबकि रमेश का भाई राजेश जीवित बचा. बताया गया कि रात में सभी ने हलवा खाया था. सुबह तीनों नहीं उठे और बाद में खून व झाग निकलता मिला. पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है. मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी.

रात में खाया था हलवा. (Photo: Representational )

फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी फैल गई है. मृतकों में पति रमेश, उनकी पत्नी ममता और उनका पांच साल का बेटा छोटू शामिल है. तीनों के शव घर के फर्श पर पड़े मिले, जबकि परिवार का एक अन्य सदस्य रमेश का भाई राजेश उसी कमरे में मौजूद था और वह जीवित बच गया.

रात में खाया था हलवा
मकान मालिक परशुराम के मुताबिक परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और करीब दो महीने पहले ही मजदूरी के सिलसिले में उनके मकान में किराए पर आया था. परशुराम ने बताया कि बुधवार सुबह राजेश ने उन्हें फोन कर कहा कि भैया, भाभी और भतीजा उठ नहीं रहे हैं. जब वह मौके पर पहुंचे तो तीनों मृत अवस्था में मिले. राजेश ने बताया कि रात में ममता ने हलवा बनाया था, जिसे सभी ने खाया था.

सुबह करीब पांच बजे उसकी नींद खुली, उसने परिवार के बाकी लोगों को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं उठा. इसके बाद वह दोबारा वही हलवा खाकर लेट गया. दोपहर करीब 12 बजे जब वह फिर उठा तो रमेश के नाक और मुंह से खून निकल रहा था, जबकि ममता और बच्चे के मुंह से झाग आ रहा था.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया गया. पुलिस ने फॉरेंसिक और एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर जांच कराई.

संजय कॉलोनी पुलिस चौकी के इंचार्ज राकेश चंद्र ने बताया कि मकान मालिक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जहां पति-पत्नी और बच्चे के शव मिले. घर से एक अंगीठी भी बरामद हुई है, हालांकि जीवित बचे राजेश ने बताया कि उस दिन अंगीठी नहीं जलाई गई थी. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है. फिलहाल मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.

