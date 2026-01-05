झांसी के सिपरी बाजार में ज्वैलर्स का फैसला, ढका चेहरा लेकर आए ग्राहकों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें वजह

उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के सिपरी बाजार इलाके में सोना और चांदी के दुकानदारों ने एक अहम फैसला लिया है. बढ़ती चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए ज्वैलर्स ने अपनी दुकानों पर नोटिस चिपकाए हैं. इन नोटिसों में साफ लिखा गया है कि ढका हुआ चेहरा लेकर आने वाले लोगों को दुकान में खरीदारी की अनुमति नहीं दी जाएगी.

सिपरी बाजार में यह कदम सोने और चांदी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद उठाया गया है. दुकानदारों का कहना है कि कीमती धातुओं के दाम बढ़ने के साथ ही चोरी और गड़बड़ी करने वाले तत्वों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है. इसी वजह से बाजार में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी.

सोना और चांदी के दुकानदारों का बड़ा फैसला

सराफा सिपरी बाजार झांसी के अध्यक्ष उदय सोनी ने बताया कि हाल के दिनों में ज्वैलर्स ने मिलकर एक अभियान शुरू किया है. उन्होंने कहा कि दुकानों पर आने वाले सभी ग्राहकों से विशेष अनुरोध किया गया है कि वे खरीदारी के दौरान अपना चेहरा खुला रखें. इसका मकसद किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके.

उदय सोनी के अनुसार सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने के बाद असामाजिक तत्वों की गतिविधियां भी बढ़ी हैं. ऐसे में दुकानदारों की सुरक्षा और ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार और प्रशासन की ओर से दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की सलाह दी गई है.

ज्वैलर्स का कहना है कि बाजार के अधिकतर दुकानदारों ने इस फैसले का समर्थन किया है. दुकानों में कैमरे लगाए जा रहे हैं और निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि चोरी की घटनाओं को रोका जा सके. दुकानदारों का मानना है कि चेहरा ढककर आने से पहचान में दिक्कत होती है और जांच में परेशानी आती है.

सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला

सिपरी बाजार झांसी का एक प्रमुख सराफा बाजार है, जहां रोज बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. ज्वैलर्स का कहना है कि यह कदम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. बाजार में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

