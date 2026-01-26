scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झांसी में सिद्धनाथ आश्रम मेले में हिंसक झड़प, युवकों के दो गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल

झांसी के सिद्धनाथ आश्रम मेले में मामूली विवाद के बाद युवकों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई. लात घूंसे और बेल्टों से हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
दो गुटों में जमकर हुई मारपीट (Photo: Ajay Jha/ITG)
दो गुटों में जमकर हुई मारपीट (Photo: Ajay Jha/ITG)

झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध सिद्धनाथ आश्रम मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब मेला घूमने आए युवकों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया. कुछ ही पलों में मेले का माहौल बिगड़ गया और युवकों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच किसी छोटी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवक एक दूसरे पर टूट पड़े. मारपीट के दौरान लात घूंसे, लाठी डंडे और बेल्टों का इस्तेमाल किया गया. इस हिंसक झड़प से मेले में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग इधर उधर भागते नजर आए.

दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट 

सम्बंधित ख़बरें

हत्या से पहले का वीडियो आया सामने. (Screengrab)
आगरा हत्याकांड... वारदात से पहले जमकर मारपीट हुई थी मारपीट, वीडियो आया सामने
युवक ने विधायक पर लगाए गंभीर आरोप. (Photo: Screengrab)
'समर्थकों ने पीटा, मेरे ऊपर पेशाब कर दी...' BJP विधायक पर किडनैपिंग और मारपीट के आरोप
बारात चढ़त के दौरान मारपीट. (Photo: Screengrab)
जमकर नाच रहे थे बाराती, तभी दबंगों ने लाठी-डंडा से किया हमला, कई लोग लहूलुहान
violent fight between women in surat
सूरत में सड़क पर महिलाओं के बीच हिंसक मारपीट
foreign national assaulted society supervisor in greater noida
नोएडा में विदेशी नागरिक ने सोसाइटी सुपरवाइजर से की मारपीट

घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह युवक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही टहरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर कई उपद्रवी युवक वहां से फरार हो गए. पुलिस ने मौके का जायजा लिया और स्थिति को नियंत्रित किया.

Advertisement

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले में टहरौली थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मेले में घूमने आए कुछ लड़कों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. घटना का वीडियो सामने आया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर रही है और मामले की जांच जारी है. जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement