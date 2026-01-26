झांसी में सिद्धनाथ आश्रम मेले में हिंसक झड़प, युवकों के दो गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल

झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध सिद्धनाथ आश्रम मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब मेला घूमने आए युवकों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झगड़े में बदल गया. कुछ ही पलों में मेले का माहौल बिगड़ गया और युवकों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई.

और पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों पक्षों के बीच किसी छोटी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवक एक दूसरे पर टूट पड़े. मारपीट के दौरान लात घूंसे, लाठी डंडे और बेल्टों का इस्तेमाल किया गया. इस हिंसक झड़प से मेले में मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग इधर उधर भागते नजर आए.

दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट

घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह युवक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही टहरौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर कई उपद्रवी युवक वहां से फरार हो गए. पुलिस ने मौके का जायजा लिया और स्थिति को नियंत्रित किया.

Advertisement

पुलिस ने दर्ज किया केस

इस मामले में टहरौली थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मेले में घूमने आए कुछ लड़कों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. घटना का वीडियो सामने आया है, लेकिन अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान कर रही है और मामले की जांच जारी है. जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.



---- समाप्त ----