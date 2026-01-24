UP: खुशियों पर टूटा मौत का कहर, सगाई से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, 3 की मौत

यूपी के झांसी में शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया. बेटी की सगाई की रस्म पूरी कर घर लौट रहे थे, इसी दौरान टैक्सी की ट्रक से टक्कर हो गई. हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल ने इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में दम तोड़ दिया.

इस हादसे में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनमें सात की हालत गंभीर बनी हुई है. जानकारी के अनुसार, ककरवई थाना क्षेत्र के ग्राम केरोखर निवासी लगभग 15–16 लोग गुरसराय में आयोजित सगाई समारोह में शामिल होकर रात करीब 11:30 बजे टैक्सी से वापस लौट रहे थे.

सगाई की खुशी मातम में बदली

जैसे ही वाहन गरौठा रोड पर डिग्री कॉलेज के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टैक्सी को सीधी टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैक्सी के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई.

हादसे में 18 साल के जानकी पुत्री लालाराम और 55 साल के सीतारमैया उर्फ रमई पंडित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक 50 साल के नारायण दास ने मेडिकल कॉलेज झांसी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. तीनों की मौत से गांव में कोहराम मच गया है. मृतकों में से दो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं.

ट्रक-टैक्सी टक्कर में 3 की मौत

हादसे में घायल लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है. घायलों में कल्लू पाल (22), पार्वती (55), जयकुंवर (50), शिवानी (18), मन्नू (70), जगवती (60), हीरा (40), शीला (40) समेत कई अन्य लोग शामिल हैं.

ग्राम प्रधान कथोले प्रसाद ने बताया कि सभी लोग गुरसराय स्थित विनीत गार्डन में आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे थे. टेम्पो साइड में था, फिर भी ट्रक से सीधी भिड़ंत हो गई. वहीं मृतक के परिजन चिरंजीलाल ने बताया कि उनके छोटे भाई राकेश की बेटी की ओली/तिलक की रस्म थी. पूरा परिवार खुशी के इस अवसर पर शामिल हुआ था, लेकिन लौटते समय सब कुछ उजड़ गया.

