ऑटोवाली की मर्डर मिस्ट्री: झांसी के अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी अब भी फरार, नदी किनारे मिली कार, छलांग लगाने की आशंका

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में रविवार रात महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का मुख्य आरोपी मुकेश झा घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. बरुआसागर क्षेत्र के नोटघाट पुल पर आरोपी की इग्निस कार और उसके अंदर एक तमंचा बरामद हुआ है. पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी मुकेश हत्या के बाद बेतवा नदी में कूद गया होगा.एसएसपी ने आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित करते हुए उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की हैं.

और पढ़ें

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ हत्या का खुलासा

शुरुआत में यह मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को चौंका दिया. अनीता की कनपटी पर गोली मारी गई थी, जो शरीर के अंदर खिसक कर गले में फंस गई थी. इसी वजह से बाहर से घाव स्पष्ट नहीं था.

पोस्टमार्टम में गोली मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की पुष्टि की. मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश झा, उसके बेटे शिवम और बहनोई मनोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

दो आरोपी हिरासत में, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी शिवम झा और मनोज झा को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, मुख्य आरोपी मुकेश झा अब भी फरार है. जांच में सामने आया है कि मुकेश और अनीता पिछले 6-7 सालों से एक-दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन बीते कुछ समय से उनके बीच विवाद चल रहा था. पुलिस इसी रंजिश को हत्या की मुख्य वजह मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है.

Advertisement

बेतवा नदी और जंगलों में सर्च ऑपरेशन

बुधवार को आरोपी की इग्निस कार बेतवा नदी के नोटघाट पुल पर लावारिस खड़ी मिली, जिससे पुलिस की जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. कार के भीतर से पुलिस को एक तमंचा भी मिला है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने पकड़े जाने के डर से नदी में छलांग लगा दी होगी. फिलहाल पुलिस की टीमें नदी और आसपास के घने जंगलों में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है.

---- समाप्त ----