scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑटोवाली की मर्डर मिस्ट्री: झांसी के अनीता चौधरी हत्याकांड में मुख्य आरोपी अब भी फरार, नदी किनारे मिली कार, छलांग लगाने की आशंका

झांसी की पहली महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं. मुख्य आरोपी मुकेश झा की कार बेतवा नदी के पुल पर लावारिस मिली है, जिससे उसके नदी में कूदने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
झांसी में ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की तलाश (Photo- ITG)
झांसी में ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी हत्याकांड के मुख्य आरोपी की तलाश (Photo- ITG)

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में रविवार रात महिला ऑटो चालक अनीता चौधरी की कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का मुख्य आरोपी मुकेश झा घटना के तीन दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है. बरुआसागर क्षेत्र के नोटघाट पुल पर आरोपी की इग्निस कार और उसके अंदर एक तमंचा बरामद हुआ है. पुलिस को अंदेशा है कि आरोपी मुकेश हत्या के बाद बेतवा नदी में कूद गया होगा.एसएसपी ने आरोपी पर 25 हजार का इनाम घोषित करते हुए उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ हत्या का खुलासा

शुरुआत में यह मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को चौंका दिया. अनीता की कनपटी पर गोली मारी गई थी, जो शरीर के अंदर खिसक कर गले में फंस गई थी. इसी वजह से बाहर से घाव स्पष्ट नहीं था. 

सम्बंधित ख़बरें

Man whose son killed himself
एक के बाद दूसरे बेटे को भी खा गया जुआ और कर्ज...जान देने वाले युवक के पिता का दर्द
Jhansi first female auto driver killed
सड़क, साजिश और खून... झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के कत्ल की इनसाइड स्टोरी
झांसी में बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर!
Shopkeepers Will not allow people with covered faces in the shop
सिपरी बाजार में ज्वैलर्स का फैसला, ढका चेहरा लेकर आए ग्राहकों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें वजह
Anita Chaudhary auto driver from Jhansi (Photo - ITG)
झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की मौत, खून से लथपथ मिली लाश

पोस्टमार्टम में गोली मिलने के बाद पुलिस ने हत्या की पुष्टि की. मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश झा, उसके बेटे शिवम और बहनोई मनोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

दो आरोपी हिरासत में, मुख्य आरोपी की तलाश जारी

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति के मुताबिक, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी शिवम झा और मनोज झा को हिरासत में ले लिया है. हालांकि, मुख्य आरोपी मुकेश झा अब भी फरार है. जांच में सामने आया है कि मुकेश और अनीता पिछले 6-7 सालों से एक-दूसरे के संपर्क में थे, लेकिन बीते कुछ समय से उनके बीच विवाद चल रहा था. पुलिस इसी रंजिश को हत्या की मुख्य वजह मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है.

Advertisement

बेतवा नदी और जंगलों में सर्च ऑपरेशन

बुधवार को आरोपी की इग्निस कार बेतवा नदी के नोटघाट पुल पर लावारिस खड़ी मिली, जिससे पुलिस की जांच एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. कार के भीतर से पुलिस को एक तमंचा भी मिला है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने पकड़े जाने के डर से नदी में छलांग लगा दी होगी. फिलहाल पुलिस की टीमें नदी और आसपास के घने जंगलों में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement