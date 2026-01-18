scorecardresearch
 
UP: 'सामान उठवाना है', नीले बक्से में भरा लिव-इन पार्टनर के शव का जला टुकड़ा और भेज दिया दूसरी पत्नी के घर

झांसी के ‘नीला बक्सा कांड’ में जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं. आरोपी राम सिंह ने लिव-इन पार्टनर की हत्या की पूरी तैयारी पहले से कर ली थी. उसने पहले ही नीला बक्सा खरीद लिया था और कई दिनों से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था. पड़ोसियों को बदबू भी आई थी. बाद में उसी बक्से में जले हुए शरीर के अवशेष मिले. पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है.

हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिख चुका था राम सिंह (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के झांसी में एक रिटायर्ड रेल कर्मचारी द्वारा अपने लिव इन पार्टनर की हत्या का जो मामला सामने आया है उसने लोगों को चौंका दिया है. जैसे-जैसे इसकी जांच आगे बढ़ रही है उससे यह साफ हो गया है कि यह कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि पहले से रची गई खौफनाक साजिश थी. 

'नीला बक्सा पहले खरीदा, लकड़ियां जुटाईं'

झांसी के ‘नीला बक्सा कांड’ में अब जो परतें खुल रही हैं, वो साफ इशारा करती हैं कि रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह ने अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या की पूरी तैयारी पहले से कर ली थी. पुलिस जांच में सामने आया है कि राम सिंह पहले ही नीला बक्सा खरीदकर लाया था, कई दिनों से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था और कुछ दिन पहले पड़ोसियों को घर के आसपास अजीब बदबू भी महसूस हुई थी. बाद में इसी बक्से में जली हुई हालत में मृतका के शरीर के टुकड़े और हड्डियों के अवशेष बरामद हुए जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया.

हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिख चुका था राम सिंह

पुलिस के अनुसार, राम सिंह ने प्रेमिका की हत्या के बाद शव को तिरपाल में लपेटकर उसी नीले बक्से में रखा, फिर उसे जलाया और राख को ठिकाने लगाया. इसके बाद वह दोपहर में दूसरी पत्नी और बेटे से मिलने पार्क पहुंचा, सामान्य बातचीत की और शाम को फिर लौटकर कहा कि 'सामान उठवाना है.' बेटे नितिन और उसके दोस्तों को साथ लेकर गया और कुछ घंटों बाद वही नीला बक्सा दूसरी पत्नी के घर पहुंचा दिया गया. जब बक्सा खोला गया, तो उसमें राख और हड्डियों जैसी वस्तुएं देखकर परिवार भी सन्न रह गया.

अब इस मामले में रिश्तों की टूटी डोर और परिवारों की दूरी भी सामने आ गई है. राम सिंह की पहली पत्नी गीता की बहू ने साफ कहा कि पिछले करीब 30 सालों से राम सिंह का उनके परिवार से कोई संबंध नहीं है.

झांसी मर्डर केस में खौफनाक साजिश

उनका कहना है, 'हमें उनसे कुछ लेना-देना नहीं, आखिरी बार उन्हें अपनी शादी में देखा था. पुलिस जब आई तब इस पूरे मामले की जानकारी मिली.' वहीं दूसरी पत्नी के परिवार के बयान इस केस को और चौंकाने वाला बना रहे हैं. दूसरी पत्नी की बहू प्रीति ने बताया कि रामसिंह पहले भी आते-जाते रहते थे, लेकिन इस बार बक्से की कहानी ने सब कुछ बदल दिया.

उनके मुताबिक, 'ससुर दोपहर में पार्क आए, मम्मी और बच्चों से मिले, शाम को लौटकर बोले सामान उठवाना है, नितिन और दोस्तों को साथ ले गए, कुछ घंटे बाद नीला बक्सा आया, जब खोला तो अंदर राख और हड्डी जैसी चीजें थीं.”

फरार आरोपी की तलाश जारी

पड़ोसियों ने भी पुष्टि की है कि कुछ दिन पहले घर के आसपास अजीब बदबू महसूस हुई थी, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इसके पीछे हत्या की सच्चाई छिपी है.

सीपरी बाजार थाना पुलिस का कहना है कि आरोपी के बेटे समेत दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और मुख्य आरोपी राम सिंह की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद इस जघन्य वारदात के कई अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकेंगे.

