'हां भाई पिस्टल दियो जरा...', मॉक ड्रिल में करतब दिखाते समय औधे मुंह गिरे जौनपुर के DM, VIDEO वायरल

यूपी के जौनपुर में हवाई हमले जैसी आपात परिस्थितियों में जन-सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिविल डिफेंस की तरफ से शुक्रवार की शाम पुलिस लाइन मैदान में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. लेकिन मॉक ड्रिल के दौरान DM साहब औंधे मुंह गिर पड़े. वहीं किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. देखते-देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

और पढ़ें

दरअसल, शुक्रवार शाम 6 बजे जौनपुर के पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था. इस दौरान विद्युत आपूर्ति बंद कर आपातकालीन बचाव प्रक्रियाओं का अभ्यास एवं प्रदर्शन किया गया. मॉक ड्रिल सिविल डिफेंस कोर जौनपुर के सहयोग से संपन्न हुई. मॉक ड्रिल के दौरान जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह जोर आजमाइश करते नज़र आए.

यह भी पढ़ें: बिल्डिंग से निकलता धुआं, चीखते-चिल्लाते लोग, सायरन की आवाज... नोएडा-गाजियाबाद में भूकंप जैसी आपदा से निपटने की मॉक ड्रिल

पूर्व सैनिक को कंधे पर उठाते ही औधे मुंह गिरे दिनेश चंद्र

DM जौनपुर दिनेश चंद्र सिंह ने इस दौरान एक भूतपूर्व सैनिक को अपने कंधे पर उठा लिया. भूतपूर्व सैनिक को कंधे पर उठाकर डीएम ने थोड़ी दूर दौड़ भी लगाई. साथ ही मजाकिया लहज़े में पास खड़े लोगों से कहा कि पिस्टल दियो ज़रा. इसके बाद जैसे ही डीएम साहब आगे बढ़े वह औंधे मुंह गिर पड़े. फिर किसी तरह उठ कर DM साहब ने भूतपूर्व सैनिक को गले लगाया.

Advertisement

पहले भी हो चुके हैं वायरल

जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह के कई वीडियो पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रभारी मंत्री एके शर्मा के सामने शीर्षासन करते हुए डीम नज़र आए थे.

कौन हैं दिनेश चंद्र सिंह?

दिनेश चंद्र सिंह 2012 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं. सितंबर 2025 में शासन ने उन्हें जौनपुर का जिलाधिकारी नियुक्त किया था. दिनेश चंद्र सिंह मूलरूप से बिजनौर के रहने वाले हैं. वह अलीगढ़ में भी 2018 में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं. इसके अलावा वह गाजियाबाद नगर निगम में नगर आयुक्त के रूप में भी तैनात रहे हैं. अगस्त 2020 में उन्हें कानपुर देहात का डीएम बनाया गया था. 2021 में बहराइच और 2023 में वह सहारनपुर के डीएम के रूप में भी तैनात रह चुके हैं.



---- समाप्त ----