जालौन में इंस्पेक्टर की मौत के मामले में नया मोड़... लेडी कॉन्स्टेबल पर हत्या का केस, CCTV में आती-जाती दिखी!

UP News: जालौन के कुठौंद थाने में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत का मामला अब एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर आ गया है. थाने के सरकारी आवास में मिली खून से लथपथ बॉडी को पहली नजर में आत्महत्या मानकर जांच शुरू हुई थी, लेकिन अब सामने आए सीसीटीवी फुटेज और परिजनों के आरोपों ने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया है. पुलिस अब इस मौत को हत्या, आत्महत्या या किसी साजिश के एंगल से जोड़कर जांच कर रही है.

इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की सरकारी आवास में खून से लथपथ बॉडी मिली थी. बताया गया कि सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी गई. घटना की सूचना एक महिला आरक्षी ने दी थी. वहां मौजूद स्टॉफ ने कमरे में जाकर देखा तो इंस्पेक्टर खून से लथपथ थे. गंभीर हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

अब फिलहाल, इस कड़ी में महिला आरक्षी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है. पुलिस अधिकारी हर पहलू पर जांच कर रहे हैं. परिवार की शिकायत पर महिला आरक्षी मीनाक्षी शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह पूरा मामला जालौन के कुठौंद थाने का है. यहां थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार ली. गोली ठीक उनकी कनपटी के आर-पार हो गई. जख्मी हालत में उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना की जानकारी इंस्पेक्टर के परिजनों को दी गई.

वहीं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी थाने के सीसीटीवी फुटेज से इस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुट गए, जहां उन्हें एक महिला आती जाती दिखी. जांच की गई तो सामने आया कि वह महिला मीनाक्षी नाम की कॉन्स्टेबल है. वहीं से इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय की मौत में एक नया एंगल सामने आ गया. इसी महिला कॉन्स्टेबल ने घटना की जानकारी पुलिस को दी थी.

इस मामले में एसपी दुर्गेश कुमार का कहना है कि जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वह महिला आरक्षी है, उसी ने घटना की जानकारी दी थी. वह महिला कॉन्स्टेबल उस थाने में तैनात नहीं है. इस पूरे मामले में हर पहलू पर जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी, पोस्टमार्टम और फोरेंसिक हर चीज की बारीकी से जांच कर रही है. महिला की संदिग्ध भूमिका को लेकर जांच जारी है.

मृतक इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय के परिजनों ने लेडी कॉन्स्टेबल मीनाक्षी शर्मा पर हत्या का आरोप लगाते हुए एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार को तहरीर सौंपी, जिसके आधार पर पुलिस ने लेडी कॉन्स्टेबल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की.

राजकीय मेडिकल कॉलेज में हुए पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन उरई में इंस्पेक्टर का शव पहुंचा. जहां परिवार समेत पुलिस महकमे में शोक की लहर थी. पुलिस सम्मान के साथ मृतक इंस्पेक्टर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, डीएम और एसपी समेत जन प्रतिनिधि भी अंतिम विदाई देने पहुंचे. मृतक इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय संतकबीर नगर जिले के रहने वाले थे. वर्तमान में जालौन के कुंठौंद थाने के प्रभारी निरीक्षक थे.

