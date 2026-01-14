जालौन: 15 साल बाद 'दीन मोहम्मद' फिर बना गोपी अहिरवार, मुस्लिम महिला पर लगाया जबरन खतना कराने का आरोप

UP News: जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास निवासी 66 वर्षीय गोपी अहिरवार ने हिंदू संगठनों के सहयोग से 'घर वापसी' की. गोपी के अनुसार, 15 साल पहले रेशमा नामक महिला ने जान से मारने की धमकी देकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उनका नाम बदलकर 'दीन मोहम्मद' रख दिया था. इस दौरान उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, मारपीट की गई और उनकी कीमती जमीन पर कब्जा कर लिया गया.

और पढ़ें

बीते मंगलवार को हनुमान मंदिर में गंगाजल स्नान और मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपनाया. इसके बाद पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

खतना कराने और संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप

गोपी अहिरवार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उन्हें अपनी मूल धार्मिक पहचान के साथ जीने की अनुमति नहीं थी. आरोपी महिला ने न केवल उनका जबरन खतना कराया, बल्कि उनकी संपत्ति भी अवैध रूप से हथिया ली. पीड़ित के मुताबिक, उन्हें घर के भीतर कैद रखा जाता था ताकि वे किसी से मदद न मांग सकें. जब यह मामला विश्व हिंदू परिषद (VHP) के संज्ञान में आया, तब संगठन ने हस्तक्षेप कर बुजुर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की.

मंदिर में हुआ शुद्धिकरण, पुलिस जांच शुरू

पीडब्ल्यूडी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित शुद्धिकरण कार्यक्रम में गोपी ने अपनी इस्लामी पहचान त्यागते हुए दाढ़ी कटवाई और भगवा वस्त्र धारण किए. वीएचपी पदाधिकारी बलवीर सिंह जादौन ने प्रशासन से आरोपी महिला पर कठोर कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement

वहीं, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उरई कोतवाली को जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस अब 15 साल पुराने दस्तावेजों और जमीन के कागजातों की पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----