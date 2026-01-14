scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जालौन: 15 साल बाद 'दीन मोहम्मद' फिर बना गोपी अहिरवार, मुस्लिम महिला पर लगाया जबरन खतना कराने का आरोप

उत्तर प्रदेश के जालौन में एक बुजुर्ग ने मुस्लिम महिला पर डरा-धमकाकर जबरन धर्मांतरण कराने और खतना कराकर संपत्ति हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाया है. विश्व हिंदू परिषद की मदद से पीड़ित ने अब मंदिर में शुद्धिकरण कर हिंदू धर्म में वापसी की है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.

Advertisement
X
जालौन के गोपी अहिरवार ने मुस्लिम महिला पर लगाया आरोप (Photo- ITG)
जालौन के गोपी अहिरवार ने मुस्लिम महिला पर लगाया आरोप (Photo- ITG)

UP News: जालौन जिले के उरई कोतवाली क्षेत्र के बघौरा बाईपास निवासी 66 वर्षीय गोपी अहिरवार ने हिंदू संगठनों के सहयोग से 'घर वापसी' की. गोपी के अनुसार, 15 साल पहले रेशमा नामक महिला ने जान से मारने की धमकी देकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया और उनका नाम बदलकर 'दीन मोहम्मद' रख दिया था. इस दौरान उन्हें बंधक बनाकर रखा गया, मारपीट की गई और उनकी कीमती जमीन पर कब्जा कर लिया गया. 

बीते मंगलवार को हनुमान मंदिर में गंगाजल स्नान और मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पुनः हिंदू धर्म अपनाया. इसके बाद पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी महिला के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई.

खतना कराने और संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप

सम्बंधित ख़बरें

जालौन पुलिस ने गोकशी कांड के आरोपियों को घेरा, मुठभेड़ के बाद जावेद और असगर गिरफ्तार
Jalaun
थोड़ी खिचड़ी क्या मांग ली, भड़क गया अस्पताल कैंटीन वाला! चमचे से फोड़ा सिर
अश्लील चैट करने पर दारोगा सस्पेंड
महिला की शिकायत पर दारोगा सस्पेंड (Photo: Screengrab)
UP: थाने आई महिला तो नंबर लेकर अश्लील चैट और गंदी बातें करने लगा दारोगा और फिर...
बैंड-बाजे के साथ निकली 107 वर्षीय महिला की शव यात्रा

गोपी अहिरवार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि उन्हें अपनी मूल धार्मिक पहचान के साथ जीने की अनुमति नहीं थी. आरोपी महिला ने न केवल उनका जबरन खतना कराया, बल्कि उनकी संपत्ति भी अवैध रूप से हथिया ली. पीड़ित के मुताबिक, उन्हें घर के भीतर कैद रखा जाता था ताकि वे किसी से मदद न मांग सकें. जब यह मामला विश्व हिंदू परिषद (VHP) के संज्ञान में आया, तब संगठन ने हस्तक्षेप कर बुजुर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित की.

मंदिर में हुआ शुद्धिकरण, पुलिस जांच शुरू

पीडब्ल्यूडी परिसर स्थित हनुमान मंदिर में आयोजित शुद्धिकरण कार्यक्रम में गोपी ने अपनी इस्लामी पहचान त्यागते हुए दाढ़ी कटवाई और भगवा वस्त्र धारण किए. वीएचपी पदाधिकारी बलवीर सिंह जादौन ने प्रशासन से आरोपी महिला पर कठोर कार्रवाई की मांग की है. 

Advertisement

वहीं, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उरई कोतवाली को जांच के आदेश दिए हैं. पुलिस अब 15 साल पुराने दस्तावेजों और जमीन के कागजातों की पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement