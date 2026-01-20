आया था प्रेमिका से मिलने, हो गया एनकाउंटर... कन्नौज जेल से कंबल के सहारे भागा 'इश्कबाज' कैदी यूं हुआ गिरफ्तार

UP News: कन्नौज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद जेल से फरार कैदी शिवा उर्फ डिंपी को गिरफ्तार कर लिया. शिवा 5 जनवरी को कंबल की रस्सी बनाकर जिला कारागार की दीवार फांदकर फरार हुआ था, जिसके बाद उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

शिवा उर्फ डिंपी गुरसहायगंज क्षेत्र में मुरादगंज क्रॉसिंग के पास मौजूद था, जहां घेराबंदी करने पर उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे उसकी प्रेमिका के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाकर ट्रैक किया था.

कंबल की रस्सी और 22 फीट की दीवार

डिंपी दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था. 4 जनवरी की रात नववर्ष के जश्न के बीच उसने एक अन्य कैदी के साथ मिलकर भागने की साजिश रची. उन्होंने कंबल को फाड़कर रस्सी बनाई और जेल की 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए. इस घटना के बाद से ही पुलिस की कई टीमें अलग-अलग राज्यों में उसकी तलाश कर रही थीं, लेकिन वह लगातार चकमा दे रहा था.

प्रेमिका को किया फोन और फंस गया जाल में

जानकारी के मुताबिक, जेल से भागने के बाद शिवा नोएडा चला गया था, जहां उसने दोस्त के आधार कार्ड पर नया सिम और मोबाइल खरीदा. 12 जनवरी से उसने अपनी प्रेमिका को फोन करना शुरू किया. पुलिस ने पहले ही प्रेमिका का फोन सर्विलांस पर ले रखा था. बीते दिन वह अपनी प्रेमिका से मिलने तालग्राम जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया.

मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

एसपी विनोद कुमार ने बताया कि चेकिंग के दौरान संदिग्ध की सूचना मिली थी. सर्विलांस और एसओजी टीम के साथ जब गुरसहायगंज थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, तो आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चला दी. आत्मरक्षा में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो शिवा के पैर में लगी. पुलिस अब उसके दूसरे साथी की तलाश कर रही है. 14 दिनों की फरारी के बाद आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है.

