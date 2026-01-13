अलीगढ़ में अंतरराज्यीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 15 युवक युवतियां गिरफ्तार, आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद

अलीगढ़ में पुलिस ने अंतरराज्यीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. बन्नादेवी थाना इलाके में सारसौल के पास बने कुछ होटलों में अवैध रूप से चल रहे इस रैकेट पर पुलिस ने छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 15 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार यह रैकेट लंबे समय से होटलों में चलाया जा रहा था. पकड़ी गई युवतियां दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड की निवासी बताई जा रही हैं. पुलिस को सूचना मिलने के बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की और होटल परिसर से सभी आरोपियों को पकड़ा.

अंतरराज्यीय सेक्स रैकेट का भंडाफोड़

एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 58 हजार रुपये की नगदी बरामद की गई. इसके अलावा 17 मोबाइल फोन, दो रजिस्टर, पांच एटीएम कार्ड, एक क्यूआर कोड स्कैनर, एक स्वैप मशीन, 35 विजिटिंग कार्ड, तीन प्रेस आईकार्ड, दो आधार कार्ड और एक ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किए गए हैं.

पुलिस ने मौके से एक कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल के कमरों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था. बरामद रजिस्टर और मोबाइल फोन के जरिए पुलिस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

एसपी सिटी के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस रैकेट का नेटवर्क किन राज्यों तक फैला हुआ है और इसमें और कौन लोग शामिल हैं. मामले की जांच जारी है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

