'Sorry Everyone...', लिखकर फांसी पर झूला, IIT कानपुर के छात्र ने हॉस्टल में दी जान

कानपुर में आईआईटी के 26 साल के बी टेक थर्ड ईयर के छात्र को सोमवार को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया. सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) आशुतोष कुमार ने बताया कि कमरे से 'सॉरी एवरीवन' लिखा एक नोट बरामद हुआ है.

फांसी पर झूला IIT कानपुर का छात्र (Photo: Representational image)
उत्तर प्रदेश के कानपुर में आईआईटी के 26 साल के बी टेक थर्ड ईयर के छात्र को  सोमवार को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया. सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) आशुतोष कुमार ने बताया कि कमरे से 'सॉरी एवरीवन' लिखा एक नोट बरामद हुआ है. राजस्थान का अजमेर निवासी मृतक छात्र जय सिंह मीना जीव विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग कार्यक्रम में नामांकित था. वह कैंपस छात्रावास के ई-ब्लॉक के कमरा नंबर 148 में रह रहा था. पुलिस के अनुसार, मीना को छत के पंखे से चादर से लटके हुए पाया गया.

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उन्होंने फांसी लगाने से पहले अपनी कलाई काट ली होगी. घटना का पता तब चला जब मीना ने अपने परिवार के बार-बार फोन करने पर भी जवाब नहीं दिया. चिंतित परिजनों ने छुट्टी पर गए उसके एक दोस्त को कॉल किया और बाद में छात्रावास के अन्य छात्रों को सूचित किया. जब दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो छात्रों ने खिड़की से अंदर देखा और उसे कमरे के अंदर लटका हुआ पाया.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर प्रशासन ने कल्याणपुर पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया. बाद में एक फोरेंसिक टीम ने कमरे की जांच की और सबूत जुटाए. कुमार ने बताया कि एक हैंडरिटेन नोट मिला है जिसपर 'सॉरी एवरीवन' लिखा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

उन्होंने आगे कहा, प्रारंभिक जांच आत्महत्या की ओर इशारा करती है. हालांकि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. संस्थान ने बताया कि मीना ने जुलाई 2020 में आईआईटी कानपुर में दाखिला लिया था. कॉलेज ने उसे एक होनहार और प्रतिभाशाली छात्र बताया. कैंपस में फिलहाल विंटर हॉलिडे चल रहे हैं, जो 28 दिसंबर से शुरू हुए थे, और खबरों के मुताबिक मृतक घर लौटने की योजना बना रहा था. पीड़ित परिवार के मंगलवार को कानपुर पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा. इस घटना से कैंपस सदमे में है और प्रशासन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

