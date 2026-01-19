scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पत्नी को दो लड़कों संग बिस्तर पर देखा...', गुस्साए पति ने गला घोंटकर मार डाला, फिर खुद पहुंचा थाने; कानपुर की खौफनाक कहानी

कानपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया. आरोपी का दावा है कि चार महीने पहले घर वालों के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने वाली पत्नी के गैर-मर्दों से संबंध थे, जिसका विरोध करने पर विवाद हुआ था.

Advertisement
X
कानपुर में पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा पति (Photo- ITG)
कानपुर में पत्नी की हत्या कर थाने पहुंचा पति (Photo- ITG)

कानपुर के महाराजपुर इलाके में रहने वाले सचिन सिंह ने अपनी पत्नी श्वेता सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी. मूल रूप से फतेहपुर निवासी सचिन ने चार महीने पहले श्वेता से लव मैरिज की थी, लेकिन उसे पत्नी के चरित्र पर शक था. शुक्रवार रात सचिन ने श्वेता को दो इंजीनियरिंग छात्रों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ा. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ, लेकिन घर लौटकर पत्नी ने पकड़े गए लड़कों को छुड़वाने का दबाव बनाया. इससे गुस्साए सचिन ने श्वेता का गला घोंट दिया और पुलिस के पास जाकर जुर्म कबूल कर लिया.

खिड़की से देखा तो उड़ गए होश

सचिन ने पुलिस को बताया कि उसने शक होने पर एक जाल बिछाया और गांव जाने की बात कहकर घर से निकला. शुक्रवार रात जब वह अचानक वापस लौटा, तो खिड़की से देखा कि उसकी पत्नी बेड पर दो लड़कों के बीच लेटी हुई थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Kanpur Woman Murder Case
लव मैरिज का खौफनाक अंत... बेवफाई के शक में बीवी का कत्ल, थाने में पति ने किया सरेंडर
ट्रेन से फिसली महिला, ऐसे बची जान
Woman slips while boarding train on platform four at kanpur central station
VIDEO: ट्रेन में चढ़ते फिसली महिला, GRP जवान ने ऐसे बचाया
चलती ट्रेन पर चढ़ते समय फिसला महिला का पैर. (Photo: Screengrab)
चलती ट्रेन पर चढ़ने के लिए बेटे संग दौड़ी मां... फिसला पैर, ऐसे बची जान
Kanpur husband committed suicide in wifes house. (Photo - ITG)
'तुझ जैसा नामर्द, धोखेबाज...' पत्नी के मैसेज से टूटा पति, ससुराल में जहर खाकर दी जान

सचिन ने जब इसका वीडियो बनाना शुरू किया, तो पत्नी ने उन्हीं लड़कों से सचिन की पिटाई करवा दी. सूचना पर पहुंची पुलिस सभी को थाने ले गई, जहां सचिन ने समझौता कर मामला शांत करने की बात कही और घर लौट आया.

हत्या के बाद बेखौफ अंदाज में सरेंडर

घर पहुंचने पर श्वेता ने सचिन पर दबाव डाला कि वह पुलिस द्वारा पकड़े गए उन लड़कों को छुड़वाए, वरना वह उसे छोड़कर उन्हीं के साथ रहने चली जाएगी. इस बात से तिलमिलाए सचिन ने कंबल में लपेटकर श्वेता का गला घोंट दिया. सुबह 10:00 बजे वह थाने पहुंचा और पुलिस से कहा, "मैंने उसे मार डाला है, बॉडी कमरे में पड़ी है." पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो वहां सचमुच श्वेता का शव बरामद हुआ.

Advertisement

मामले में पुलिस का बयान 

जॉइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार का कहना है कि आरोपी पति को हिरासत में ले लिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की गहराई से जांच की जा रही है और मृतका के परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

'बेवफाई की सजा दी, कोई अफसोस नहीं'

जेल जाते समय सचिन के चेहरे पर पछतावा नहीं था. उसने कहा कि उसने श्वेता के लिए अपना घर और परिवार छोड़ा, लेकिन उसने बेवफाई की. सचिन को बस इस बात का दुख है कि दो महीने बाद उसकी बहन की शादी है और वह उसमें शामिल नहीं हो पाएगा. उसने पुलिस के सामने साफ तौर पर कहा कि पत्नी ने उसकी आंखों के सामने दूसरे मर्दों से रिश्ते रखे और उसे अपमानित किया, इसलिए उसने यह कदम उठाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement