हाथ पर गुदे नाम ने मुर्दे को दी जुबान! ऐसे पकड़ी गई संभल की 'कातिल' रूबी, 25 दिन तक पुलिस को छकाया

संभल में मेरठ के 'नीले ड्रम' जैसा एक जघन्य हत्याकांड हुआ. इस कांड में भी पत्नी और उसका प्रेमी 'कातिल' निकले. दरअसल, कुछ दिन पहले बैग में कटे हुए बॉडी पार्ट्स मिले थे. जिसको लेकर पुलिस छानबीन कर रही थी. मामले का खुलासा कटे हुए एक हाथ पर गुदे 'राहुल' नाम से हुआ. हत्यारोपियों की पहचान रूबी और गौरव के रूप में हुई. मृतक राहुल रूबी का पति था. आइए जानते हैं पूरी कहानी...

आपको बता दें कि संभल पुलिस के द्वारा किए गए खुलासे से साफ हो गया है कि अपने आशिक गौरव के साथ मिलकर रूबी ने ही पति के टुकड़े-टुकड़े करके फेंकने का फुलप्रूफ प्लान तैयार किया था. लेकिन हत्यारी रूबी और गौरव की शातिराना चाल में एक चूक ने दोनों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया. इस केस में अब राहुल के सड़े-गले सिर, पैर कटे हुए बॉडी पार्ट्स की तस्वीरें हाथ लगी हैं, जिनसे साफ होता है कि किस बेरहमी से उसका कत्ल हुआ था.

संभल की चंदौसी पुलिस ने पतरौआ रोड पर बैग में मिले बिना सिर और पैर वाले धड़ की गुत्थी सुलझाते हुए आरोपी पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने सड़ी-गली लाश के हाथ पर गुदे 'राहुल' नाम के जरिए अपनी जांच शुरू की और थाने के गुमशुदगी रजिस्टर से मृतक की पहचान चुन्नी मोहल्ला निवासी राहुल के रूप में की. हालांकि रूबी ने पहले शव को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन उसके मोबाइल फोन की गैलरी में मिली एक तस्वीर, जिसमें राहुल ने वही टी-शर्ट पहनी थी जो शव के साथ बरामद हुई, ने पुलिस के सामने सच की परतें खोल दीं.

हाथ पर गुदे 'राहुल' नाम ने दिया सुराग

चंदौसी कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर के लिए यह मर्डर मिस्ट्री हल करना बेहद कठिन था क्योंकि शव का सिर और पैर गायब थे. पुलिस ने जब गहन छानबीन की, तो धड़ के हाथ पर 'राहुल' नाम गुदा हुआ मिला. यहीं से पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और थाने में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली. रिकॉर्ड में 24 नवंबर को रूबी द्वारा दर्ज कराई गई अपने पति राहुल की गुमशुदगी की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने रूबी को पूछताछ के लिए बुलाया.

टी-शर्ट और मोबाइल की फोटो से खुला राज

जब पुलिस ने बरामद कपड़ों को रूबी को दिखाया, तो उसने शातिर तरीके से अपने पति का शव होने से मना कर दिया. रूबी के चेहरे के हाव-भाव और विरोधाभासी बयानों ने पुलिस का शक गहरा कर दिया. पुलिस ने जब रूबी के मोबाइल फोन की गैलरी चेक की, तो वहां राहुल की एक फोटो मिली. फोटो में राहुल ने वही टी-शर्ट पहन रखी थी, जो बैग में मिले धड़ के शरीर पर थी. इस पुख्ता सबूत के सामने रूबी टूट गई और उसने हत्या की बात कबूल कर ली.

पुलिस की सूझबूझ से सलाखों के पीछे पहुंचे कातिल

रूबी ने अपने प्रेमी गौरव के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने का 'फुल प्रूफ' प्लान बनाया था, लेकिन वह कपड़ों की पहचान मिटाना भूल गई. पुलिस की डीप इन्वेस्टिगेशन और दो मुख्य चरणों (हाथ का नाम और मोबाइल की फोटो) ने इस अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया. हत्यारी पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद गुमशुदगी दर्ज कराई थी, लेकिन अब वह और उसका आशिक दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं.

