scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाथरस में मासूम की मौत से फूटा गुस्सा! 3 साल के बच्चे को कुचलने के बाद थाना पर पथराव, 3 गिरफ्तार

हाथरस के मुरसान कस्बे में तीन साल के मासूम की कार से कुचलकर मौत के बाद हालात बिगड़ गए. गुस्साए लोगों ने मुरसान थाने के बाहर राजमार्ग जाम कर पथराव किया. पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति संभाली. हादसे में शामिल कार जब्त कर ली गई है और पथराव के मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Advertisement
X
पथराव में 3 गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
पथराव में 3 गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)

यूपी के हाथरस जिले के कस्बा मुरसान में तीन साल के मासूम बच्चे की कार से कुचलकर हुई मौत के बाद हालात बेकाबू हो गए. बच्चे की दर्दनाक मौत से गुस्साए लोगों ने मुरसान थाने के बाहर राजमार्ग पर जाम लगा दिया और जमकर हंगामा किया. देखते ही देखते प्रदर्शन उग्र हो गया और थाने को निशाना बनाकर पथराव शुरू कर दिया गया. हालात काबू में लाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा.

घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. मौके पर मौजूद पुलिस बल हालात संभालने में जुटा रहा, जबकि प्रदर्शनकारियों की भीड़ लगातार बढ़ती चली गई. बच्चे की मौत से आक्रोशित लोग आरोपी चालक को तुरंत उनके हवाले करने की मांग कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: हाथरस में 'गैंगवार' जैसा मंजर: कार से खींचकर फौजी को खेतों में दौड़ाया, फिर गोलियों से छलनी कर उतारा मौत के घाट!

सम्बंधित ख़बरें

soldier's car windows were shattered in firing (Photo - Screengrab)
कार से खींचकर फौजी को खेतों में दौड़ाया, फिर गोलियों से छलनी कर उतारा मौत के घाट!
नवविवाहिता की आत्महत्या से हड़कंप. (Photo: Representational)
'खाना तक नहीं दे रहे...', आखिरी कॉल के कुछ देर बाद नवविवाहिता ने लगाई फांसी
ठाणे में सामने आया रिश्वतखोरी का मामला. (Photo: Representational)
हाथरस CMO ऑफिस में रिश्वतखोरी का भंडाफोड़, 5 हजार लेते महिला क्लर्क गिरफ्तार
पति के साथ रहने से पत्नी का इनकार
महिला, जिसने पति के साथ रहने से किया इनकार. (Photo: Screengrab)
'वो कुछ कर नहीं पाता...', पति से नाखुश पत्नी ने साथ रहने से किया इनकार

थाने पर पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा के अनुसार, कुछ उपद्रवी राजमार्ग के दूसरी ओर मथुरा-कासगंज रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर मुरसान थाने पर पथराव करने लगे. पथराव की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर पथराव कर रहे लोगों को खदेड़ा.

Advertisement

पथराव और लाठीचार्ज का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात को किसी तरह काबू में किया गया, हालांकि बच्चे की मौत को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है.

आरोपी चालक हिरासत में, तीन उपद्रवी पकड़े गए

एसपी ने बताया कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद कार चालक समेत दो लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था. प्रदर्शनकारी इन्हें अपने हवाले किए जाने की जिद पर अड़े हुए थे, जिससे हालात और बिगड़ गए. पथराव के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है.

पुलिस ने हादसे में शामिल अर्टिगा कार को भी कब्जे में ले लिया है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है.

फिलहाल, हाथरस के मुरसान में माहौल शांत है. पुलिस ने उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान शुरू कर दी है. अब तक तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement