हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 2 नाबालिग बहनों समेत 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो नाबालिग बहनों समेत तीन लोगों की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. बताया जाता है कि हादसा उस वक्त हुआ, जब उनकी मोटरसाइकिल सड़क की गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई. घटना शनिवार शाम बेगमगंज फ्लाईओवर के पास हुई.

पुलिस के अनुसार उन्नाव जिले के प्रदीप कुमार अपनी पत्नी को पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे. जबकि हरदोई के पलहरई गांव निवासी उनका भतीजा करण, प्रदीप की बेटियों काजल (10) और अंशिका (11) के साथ दूसरी बाइक पर उनके साथ था.

पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में

बेगमगंज फ्लाईओवर के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने करण की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. जिससे वह और उसके बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस उन्हें संडीला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

