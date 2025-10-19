scorecardresearch
 

Feedback

हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 2 नाबालिग बहनों समेत 3 की मौत

हरदोई में एक सड़क हादसा हो गया. बताया जाता है कि विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी. जिससे दो नाबालिग बहनों समेत तीन लोगों की मौत हो गई.

Advertisement
X
हरदोई सड़क हादसे में 3 की मौत. (Photo: AI-generated)
हरदोई सड़क हादसे में 3 की मौत. (Photo: AI-generated)

उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो नाबालिग बहनों समेत तीन लोगों की मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. बताया जाता है कि हादसा उस वक्त हुआ, जब उनकी मोटरसाइकिल सड़क की गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई. घटना शनिवार शाम बेगमगंज फ्लाईओवर के पास हुई.

पुलिस के अनुसार उन्नाव जिले के प्रदीप कुमार अपनी पत्नी को पीछे बैठाकर मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे. जबकि हरदोई के पलहरई गांव निवासी उनका भतीजा करण, प्रदीप की बेटियों काजल (10) और अंशिका (11) के साथ दूसरी बाइक पर उनके साथ था.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण सड़क हादसा... बोलेरो और ट्रक की जोरदार टक्कर में एक की मौत, दर्जनभर श्रद्धालु घायल

सम्बंधित ख़बरें

आधी सदी के बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का खजाना. (Photo: ITG)
बांके बिहारी मंदिर, खजाना और सांप, क्या है उस कमरे का तिलिस्म! 
(Photo: Representational)
नाबालिग लड़की का डेढ़ साल तक करता रहा शोषण, दोषी को 20 साल की सजा 
टापर पर चढ़कर लड़की का हंगामा 
54 साल बाद खुला बांके बिहारी मंदिर का विशेष कमरा 
धोखाधड़ी से लोन लेने की कोशिश कर रही थी महिला. (Photo: Representational)
फर्जी दस्तावेजों से 30 लाख का लोन लेने पहुंची महिला, ऐसे पकड़ी गई 

पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में 

बेगमगंज फ्लाईओवर के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने करण की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. जिससे वह और उसके बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस उन्हें संडीला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: हरदोई में भीषण सड़क हादसा: मुंडन करवाकर लौट रहे परिवार को पिकअप ने कुचला, 5 की मौत

Advertisement

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement