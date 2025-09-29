हरदोई में भीषण सड़क हादसा: मुंडन करवाकर लौट रहे परिवार को पिकअप ने कुचला, 5 की मौत

यूपी के हरदोई जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. सुरसा थाना इलाके में हुए इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब एक परिवार मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहा था. हादसे में दो महिलाएं, दो मासूम बच्चे और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े इन लोगों को कुचल दिया और उसके बाद खुद भी सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई. हादसे के बाद पिककअप चालक मौके से फरार हो गया.

यह दर्दनाक हादसा सुरसा थाना क्षेत्र के भीठा गांव के रहने वाले संदीप के परिवार के साथ हुआ. संदीप के बेटे का मुंडन संस्कार हरदोई में था. परिवार के कुछ सदस्य ट्रैक्टर-ट्रॉली से गए थे, जबकि संदीप का साला संतराम (30) अपनी पत्नी संगीता (28), बहन मोहिनी (32), मोहिनी की दो साल की बेटी गौरी और नौ महीने के भांजे वासु के साथ बाइक से वापस लौट रहे थे.

रास्ते में संतराम एक दुकान से पान मसाला लेने के लिए रुका. इस दौरान सभी लोग बाइक से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए. तभी बिलग्राम की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसा हरदोई-बिलग्राम रोड पर सुरसा तिराहे के पास हुआ.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

हादसे की जानकारी मिलने पर हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी. डीएम ने बताया कि पिकअप चालक मौके से फरार है, लेकिन गाड़ी को बरामद कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और मृतकों के परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

