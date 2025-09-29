scorecardresearch
 

Feedback

हरदोई में भीषण सड़क हादसा: मुंडन करवाकर लौट रहे परिवार को पिकअप ने कुचला, 5 की मौत

हरदोई-बिलग्राम रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में पांच लोगों की जान चली गई. तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक से उतरकर सड़क किनारे खड़े दो महिलाओं और उनकी गोद में दो बच्चों समेत पांच लोगों को कुचल दिया.

Advertisement
X
हरदोई में सड़क हादसे के बाद रोते-बिलखते परिजन (Photo- ITG)
हरदोई में सड़क हादसे के बाद रोते-बिलखते परिजन (Photo- ITG)

यूपी के हरदोई जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. सुरसा थाना इलाके में हुए इस हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. यह घटना तब हुई जब एक परिवार मुंडन संस्कार कराकर वापस लौट रहा था. हादसे में दो महिलाएं, दो मासूम बच्चे और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई. 

पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े इन लोगों को कुचल दिया और उसके बाद खुद भी सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई. हादसे के बाद पिककअप चालक मौके से फरार हो गया. 

यह दर्दनाक हादसा सुरसा थाना क्षेत्र के भीठा गांव के रहने वाले संदीप के परिवार के साथ हुआ. संदीप के बेटे का मुंडन संस्कार हरदोई में था. परिवार के कुछ सदस्य ट्रैक्टर-ट्रॉली से गए थे, जबकि संदीप का साला संतराम (30) अपनी पत्नी संगीता (28), बहन मोहिनी (32), मोहिनी की दो साल की बेटी गौरी और नौ महीने के भांजे वासु के साथ बाइक से वापस लौट रहे थे.  

सम्बंधित ख़बरें

पीड़ित लड़की ने एक साल की पूरी करतूत बताई. (Photo: Screengrab)
2 सगे भाई 1 साल तक बहन से करते रहे दुष्कर्म, Video भी रिकॉर्ड किया, ऐसे हुआ खुलासा 
मुख्य आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है. (Photo: Screengrab)
UP: मोमबत्ती और बाइबिल रख गरीब हिंदू परिवारों का कराते थे धर्म परिवर्तन, हरदोई से 8 गिरफ्तार 
प्रिंसिपल ऑफिस में छात्र को मुर्गा बनाकर भी पीटा गया. (Photo: Screengrab)
11वीं क्लास के छात्र को शिक्षकों ने नीचे गिराकर लात घूंसो से पीटा, Video वायरल हुआ तो 5 के खिलाफ FIR 
दंपति में हुई लड़ाई तो पति ने पत्नी को मार दी गोली (Photo: Screengrab)
UP: नथ बेचकर शराब पी गया पति, पत्नी ने की लड़ाई तो शख्स ने दी ये खौफनाक सजा 
hardoi news
हरदोई में शक के चलते पत्नी की हत्या 

रास्ते में संतराम एक दुकान से पान मसाला लेने के लिए रुका. इस दौरान सभी लोग बाइक से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए. तभी बिलग्राम की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसा हरदोई-बिलग्राम रोड पर सुरसा तिराहे के पास हुआ. 

Advertisement

 
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. 

हादसे की जानकारी मिलने पर हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी. डीएम ने बताया कि पिकअप चालक मौके से फरार है, लेकिन गाड़ी को बरामद कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और मृतकों के परिजनों को नियमानुसार सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement