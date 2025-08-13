बॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा खा रही थी बहन, भाई ने देखा तो पारा हुआ हाई, युवक को लात-घूसों से पीटा

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मंगलवार को एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा कैफे में पिज्जा खा रही थी. इसी दौरान उसका भाई अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया और उसके बॉयफ्रेंड की पिटाई कर दी. यह पूरी घटना पिज्जा कैफे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि युवती का भाई और उसके साथी न सिर्फ युवती के बॉयफ्रेंड की जमकर धुनाई कर रहे हैं, बल्कि युवती की भी पिटाई कर रहे हैं.

घटना हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के फ्रीगंज रोड की है. यहां पैपर्स पिज्जा में एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी. लेकिन इसकी जानकारी किसी तरह युवती के भाई को हुई, तो वह अपने साथ करीब 6-7 युवकों को लेकर पिज्जा कैफे पहुंच गया. यहां पहुंचने के बाद जैसे ही उसने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन के गले में हाथ डालकर बैठे हुए देखा, तो उसका पारा हाई हो गया.

घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खड़े किए सवाल

इसके बाद युवक ने लात-घूसों और डंडे से युवक की पिटाई करनी शुरू कर दी. इतने पर भी जब युवती अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करने लगी, तो भाई ने उसे भी थप्पड़ जड़ दिए. यह पूरी घटना पिज्जा कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वहीं, इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस का कहना है कि हापुड़ में एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिज्जा खा रही थी. इसकी जानकारी युवती के भाई को हुई तो वह भी अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया और बॉयफ्रेंड की पिटाई कर दी. मामले में शांति भंग की धारा में कार्रवाई की गई है.

