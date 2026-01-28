scorecardresearch
 
हापुड़ में मां-बेटे को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया, सीसीटीवी सामने आने पर 4आरोपी गिरफ्तार

हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर चौधरी गांव में प्रजापति समुदाय के एक युवक और उसकी मां को अपमानित कर गांव में घुमाने का मामला सामने आया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने चार दलित युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.

मां-बेटे के साथ गांव वालों ने की बदसलूकी (Photo: Devendra Kumar Sharma/ITG
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गढ़ कोतवाली क्षेत्र से एक गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है. ग्राम शाहपुर चौधरी में प्रजापति समुदाय के एक युवक और उसकी मां को कथित रूप से अपमानित कर गांव में घुमाया गया. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पीड़ित युवक दीपक चौधरी ने गढ़ कोतवाली में दी गई शिकायत में बताया कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गांव के मंदिर में हनुमान चालीसा और पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा था. इसी दौरान गांव का एक दलित युवक वहां पहुंचा और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगा. इसका विरोध करते हुए उसे ऐसा करने से रोका गया.

ग्रामीणों ने मां-बेटे से की बदसलूकी 

पीड़ित के अनुसार 26 जनवरी को वह किसी काम से गांव से बाहर जा रहा था. तभी कुछ दलित युवकों ने उसे रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज शुरू कर दी. इसके बाद उसकी मां को भी मौके पर बुला लिया गया. आरोप है कि इसके बाद दोनों मां बेटे को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के सामने जबरन नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया.

शिकायत में यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने मां बेटे के गले में जूतों और चप्पलों की माला डालकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया. इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई. यह पूरी घटना गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना के बाद पीड़ित पक्ष के लोग गढ़ कोतवाली पहुंचे और करीब दस युवकों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि एक आरोपी पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. हालांकि पुलिस ने फिलहाल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

घटना का वीडियो वायरल 

गढ़ कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र विष्ट ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि दलित समुदाय के कुछ युवकों द्वारा एक युवक और उसकी मां के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था. इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
 

