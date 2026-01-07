scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: जली हुई नग्न लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, खौफ में ग्रामीण

हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के लहडरा गांव में खेत से एक महिला का नग्न और जला शव मिला है. आशंका है कि महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान व आरोपियों की तलाश की जा रही है.

Advertisement
X
जली अवस्था में मिला महिला का शव (Photo: Screengrab)
जली अवस्था में मिला महिला का शव (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के लहडरा गांव में खेत से एक महिला का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. महिला का शव नग्न और जली हुई अवस्था में मिला है. शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया.

घटना उस समय सामने आई जब गांव के जंगल में कुछ किसान गन्ने की छिलाई करने के लिए पहुंचे. खेत में महिला का शव पड़ा देख किसानों में अफरा तफरी मच गई. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई.

महिला का शव नग्न और जली हुई अवस्था में मिला

सम्बंधित ख़बरें

पुरानी दुश्मनी में की हत्या.(Photo: Representational)
नहर किनारे अर्धनग्न हालत में मिला महिला का शव..., बेसहारा रह गए दो मासूम बच्चे
The body was gnawed by rats
झांसी मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में फिर शव की बेकद्री, चूहों ने कुतरा महिला का शव
घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
सड़क किनारे मिला महिला का शव... गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
death of diksha found in public toilet at chandigarh rose garden
चंडीगढ़ रोज गार्डन में मिला महिला का शव, मौके से चाकू-दवाइयां बरामद
हमीरपुर में सड़क किनारे मिला महिला का शव

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्यारों ने महिला की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जला दिया है. इससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई है. ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच विभिन्न बिंदुओं पर की जा रही है. पुलिस आसपास के इलाकों में महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही है. हापुड़ सहित आसपास के जिलों के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि जंगल में महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. महिला की उम्र करीब 30 से 32 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement