UP: जली हुई नग्न लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, खौफ में ग्रामीण

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के लहडरा गांव में खेत से एक महिला का सड़ा गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. महिला का शव नग्न और जली हुई अवस्था में मिला है. शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया.

घटना उस समय सामने आई जब गांव के जंगल में कुछ किसान गन्ने की छिलाई करने के लिए पहुंचे. खेत में महिला का शव पड़ा देख किसानों में अफरा तफरी मच गई. देखते ही देखते मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई.

महिला का शव नग्न और जली हुई अवस्था में मिला

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्यारों ने महिला की पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जला दिया है. इससे घटना की गंभीरता और बढ़ गई है. ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच विभिन्न बिंदुओं पर की जा रही है. पुलिस आसपास के इलाकों में महिला की पहचान करने की कोशिश कर रही है. हापुड़ सहित आसपास के जिलों के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट भी खंगाली जा रही है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एएसपी हापुड़ विनीत भटनागर ने बताया कि जंगल में महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. महिला की उम्र करीब 30 से 32 वर्ष के बीच प्रतीत हो रही है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

