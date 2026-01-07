500 ड्रम, 140 क्विंटल वजन और लोडेड ट्रक… आंध्र प्रदेश भेजे जा रहे नकली शहद में क्या मिला था?

जिस शहद को लोग सेहत के लिए अमृत मानते हैं, उसी में मिलावट की कहानी सामने आ रही है. यूपी के हापुड़ में प्रशासन की टीम ने नकली शहद की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसे ट्रकों में भरकर आंध्र प्रदेश भेजा जाना था. दरअसल, हापुड़ देहात थाना क्षेत्र में एक गोदाम के बारे में प्रशासन को सूचना मिली थी. बताया गया कि यहां बड़ी मात्रा में शहद के ड्रम जमा किए गए हैं और ट्रक के जरिए इन्हें आंध्र प्रदेश भेजने की तैयारी है. टीम ने बिना वक्त गंवाए छापेमारी कर दी.

और पढ़ें

छापेमारी के दौरान जैसे ही अधिकारी गोदाम के भीतर दाखिल हुए, सामने का नजारा चौंकाने वाला था. कतारों में रखे 500 ड्रम, जिनमें करीब 140 क्विंटल से अधिक शहद भरा था. वहीं बाहर ट्रांसपोर्टर का ट्रक खड़ा था. पूरी तरह लोडेड, जो दूसरे राज्य में जाने वाला था.

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) की इस कार्रवाई का नेतृत्व विभाग के अपर आयुक्त सुनील कुमार कर रहे थे. मौके पर ही टीम ने ड्रमों की गिनती की, सैंपल भरे गए और पूरा स्टॉक सीज कर दिया गया. शुरुआती जांच में अधिकारियों को शक हुआ कि शहद में सीरम जैसी मिलावट की गई है, यानी ऐसी चीज, जो असली शहद जैसा रंग, गाढ़ापन और मिठास पैदा करता है.

पूछताछ में सामने आया कि यह शहद हरियाणा से एकत्र किया गया था, हापुड़ के इस गोदाम में लाकर रखा गया और फिर यहां से आंध्र प्रदेश भेजने की तैयारी थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं नकली शहद का सेवन? ऐसे करें पहचान

अपर आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि ट्रांसपोर्टर से बात कर ट्रक में लदे सभी ड्रम वापस गोदाम में उतरवाए गए. जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक शहद को पूरी तरह सीज किया गया है. इसकी बिक्री पर रोक रहेगी. रिपोर्ट आने के बाद आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह कोई पहला मामला नहीं है. हापुड़ पहले भी नकली चना, नकली अंडा और मिलावटी सरसों के तेल जैसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रहा है. अब इस लिस्ट में नकली शहद भी जुड़ गया.

खाद्य विभाग के अपर आयुक्त सुनील कुमार ने बताया कि एक गोदाम में छापेमारी करते हुए 500 ड्रमों में लगभग 140 क्विंटल से भी अधिक मात्रा में नकली शहद पकड़ा गया है, जिसे हरियाणा से एकत्र कर यहां रखा गया था. इसे एक ट्रांसपोर्टर के ट्रक के माध्यम से आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा था.

अपर आयुक्त ने कहा कि हमने ट्रांसपोर्टर से बात कर ट्रक में लदे शहद के ड्रमों को गोदाम में रखवाया है. ड्रमों की गिनती कराई गई. प्रथम दृष्टया सीरम की मिलावट प्रतीत हो रही है. सैंपल लिया गया है, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी, तब तक शहद को सीज किया गया है, इसकी बिक्री नहीं होगी. अब सबकी निगाहें लैब रिपोर्ट पर हैं, जो यह बताएगी कि आखिर इस नकली शहद में क्या-क्या मिलाया गया था.

---- समाप्त ----