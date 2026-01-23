scorecardresearch
 
बीयर की पेटियां और व्हिस्की की बोतलें... एक्सपायर हो गई ढाई करोड़ की शराब, प्रशासन ने चलवा दिया रोलर

यूपी के हापुड़ में करीब ढाई करोड़ रुपये की बीयर और व्हिस्की एक्सपायर हो गई. इसको लेकर आबकारी विभाग ने पिलखुआ स्थित लॉजिस्टिक पार्क में इस भारी स्टॉक को नष्ट करवा दिया. हजारों बोतलों और केन पर रोलर चलवा दिया गया. यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त की मंजूरी के बाद की गई.

ढाई करोड़ की शराब पर चला रोलर. (Photo: Screengrab)
यूपी में आबकारी विभाग ने करीब ढाई करोड़ की एक्सपायर बीयर और व्हिस्की को नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई पिलखुआ स्थित ओम किरण लॉजिस्टिक पार्क में की गई, जहां भारी मात्रा में इस एक्सपायर्ड शराब का स्टॉक मौजूद था. प्रशासन ने आबकारी आयुक्त की अनुमति और जिला अधिकारी द्वारा गठित समिति की मौजूदगी में शराब पर रोलर चलवा दिया.

जानकारी के अनुसार, ओम किरण लॉजिस्टिक पार्क से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बीयर की आपूर्ति की जाती है. यहां लंबे समय से बड़ी मात्रा में बीयर और विदेशी शराब स्टॉक में रखी हुई थी, जो एक्सपायर हो चुकी थी. ऐसे में आबकारी विभाग ने इसे नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की.

आबकारी विभाग की ओर से गठित टीम की निगरानी में कुल 6,188 पेटी एक्सपायर्ड बीयर, 92 केन, विदेशी शराब की 31 पेटियां और 23 पेटी अन्य नष्ट करवा दी गईं. यह पूरी प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों और समिति के सदस्यों की मौजूदगी में की गई.

जिला आबकारी अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि नष्ट की गई बीयर और व्हिस्की की अनुमानित कीमत लगभग ढाई करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि एक्सपायर्ड शराब को लेकर विभाग पूरी तरह सख्त है और नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है. आबकारी आयुक्त से अनुमति लेकर और जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के समक्ष शराब को नष्ट कराया गया है.

प्रकाश सिंह ने यह भी बताया कि जिले में पिछले एक सप्ताह से सघन अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत शराब की दुकानों, गोदामों और लॉजिस्टिक पार्कों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि एक्सपायर्ड या अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके. 

इस कार्रवाई के दौरान मौके पर प्रशासन और आबकारी विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे. रोलर चलवाकर बीयर की पेटियों और व्हिस्की की बोतलों को पूरी तरह नष्ट किया गया. 

आबकारी विभाग का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. एक्सपायरी डेट की शराब रखने, बेचने या सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

