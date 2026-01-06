scorecardresearch
 
सात फेरों में छुपा था राज, सुहागरात में खुली पोल.. नोएडा में गंजापन छिपाने वाला पति फंसा 

नोएडा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां युवक ने गंजापन छिपाकर युवती से शादी की. शादी के बाद विग उतरते ही सच्चाई सामने आई तो विरोध करने पर पत्नी को प्रताड़ित किया गया. आरोप है कि पति ने कुछ फोटो से ब्लैकमेल कर पैसों की मांग की और मारपीट की. पीड़िता की शिकायत पर पति समेत पांच लोगों पर केस दर्ज कर जांच शुरू हो गई है.

पति की सच्चाई जानते ही पत्नी पहुंची थाने (Photo: AI-generated by ITGD Design Team)
शादी के मंडप में सात फेरे लेते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि दूल्हा और दुल्हन का यह रिश्ता एक ऐसे राज पर टिका है, जो विग के साथ उतर जाएगा. दुल्हन ने जिसे अपना जीवनसाथी चुना, वह सच छिपाकर उसके जीवन में दाखिल हुआ था. ग्रेटर नोएडा से सामने आया यह मामला सिर्फ एक वैवाहिक धोखे की कहानी नहीं है, बल्कि उस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की दास्तान है, जो सच्चाई सामने आने के बाद शुरू हुई.

विग यानी नकली बालों के सहारे रचाई गई यह शादी जब हकीकत से टकराई, तो भरोसा टूटा, रिश्ते बिखरे और आरोपों की परतें खुलती चली गईं. पत्नी का आरोप है कि गंजापन छिपाकर शादी करने वाले पति ने बाद में न सिर्फ उसे प्रताड़ित किया, बल्कि उसकी निजी तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली भी की. विरोध करने पर मारपीट और घर से निकालने तक की नौबत आ गई. अब यह मामला बिसरख कोतवाली पहुंच चुका है, जहां पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भरोसे से शुरू हुआ रिश्ता

पीड़िता के अनुसार, उसका विवाह नई दिल्ली के प्रताप बाग निवासी युवक से तय हुआ था. रिश्ता पारिवारिक स्तर पर तय हुआ, बातचीत हुई, मुलाकातें हुईं और युवक हर बार सामान्य और आत्मविश्वासी नजर आया. न तो किसी को शक हुआ और न ही किसी ने यह सोचने की जरूरत समझी कि सामने वाला कोई सच्चाई छिपा सकता है. शादी पूरी रीति-रिवाजों के साथ संपन्न हुई. बारात आई, फेरे हुए और विदाई के बाद दुल्हन अपने नए घर पहुंची. उस समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था. पीड़िता का कहना है कि शादी के दौरान भी पति ने विग पहनी हुई थी, जिससे किसी को उसकी असल स्थिति का अंदाजा नहीं हो सका.

कमरे में खुला राज, टूट गया भरोसा

पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद जब वह ससुराल पहुंची और कमरे में पति के साथ थी, तभी असलियत सामने आई.  उसी पल उसे पता चला कि जिससे उसने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया है, उसने उससे अपनी सच्चाई छिपाई थी. पीड़िता के अनुसार, यह सिर्फ गंजेपन की बात नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर किया गया धोखा था. उसने जब इस बात पर सवाल उठाए और नाराजगी जाहिर की, तो पति ने इसे हल्के में लेने के बजाय बहस शुरू कर दी.

सवाल पूछे तो बदला व्यवहार

पीड़िता का कहना है कि जैसे ही उसने धोखे का विरोध किया, पति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया. पहले जो व्यक्ति शालीन और समझदार दिखता था, वही व्यक्ति आक्रामक और असंवेदनशील हो गया. धीरे-धीरे सास-ससुर और अन्य परिजन भी पति के पक्ष में खड़े हो गए. आरोप है कि उसे यह कहकर चुप कराया जाने लगा कि अब शादी हो चुकी है और उसे हर हाल में इस रिश्ते को निभाना होगा. विरोध करने पर ताने, अपमान और धमकियां मिलने लगीं.

मोबाइल बना दबाव का हथियार

मामले में सबसे गंभीर आरोप ब्लैकमेलिंग को लेकर लगाए गए हैं. पीड़िता के अनुसार, पति ने उसके मोबाइल फोन से उसकी कई निजी तस्वीरें खींच लीं. बाद में इन्हीं तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उस पर पैसे देने का दबाव बनाया गया. पीड़िता का आरोप है कि पति बार-बार कहता था कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसकी तस्वीरें रिश्तेदारों और इंटरनेट पर डाल दी जाएंगी. इस डर के कारण वह मानसिक रूप से टूटती चली गई.

विरोध किया तो मारपीट

पीड़िता का कहना है कि जब उसने पैसे देने से इनकार किया और ब्लैकमेलिंग का विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई. उसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से प्रताड़ित किया गया. घर में अलग-थलग कर दिया गया और छोटी-छोटी बातों पर अपमानित किया जाने लगा. उसका आरोप है कि इस उत्पीड़न में पति अकेला नहीं था. सास-ससुर और अन्य परिजन भी इसमें शामिल थे. सभी मिलकर उस पर दबाव बनाते थे कि वह चुपचाप सब कुछ सहती रहे.

15 लाख के गहने छीनने का आरोप

मामले ने उस समय और गंभीर मोड़ ले लिया, जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने उससे करीब 15 लाख रुपये के गहने छीन लिए. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे घर से निकाल दिया गया. पीड़िता के अनुसार, वह उस समय पूरी तरह असहाय हो गई थी. मायके से भी उसे रिश्ते को बचाने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वहां रहना उसके लिए संभव नहीं था.

पुलिस तक पहुंची पीड़ा

घर से निकाले जाने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर बिसरख कोतवाली पहुंचकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उसने पूरी आपबीती लिखित तहरीर में दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पति समेत कुल पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी और वसूली से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

जांच में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी बिसरख का कहना है कि सभी आरोपों की गहनता से जांच की जा रही है. मोबाइल फोन, तस्वीरें, कॉल डिटेल और कथित लेन-देन से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला केवल घरेलू विवाद नहीं है, बल्कि इसमें शादी से पहले धोखा देने और बाद में ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं.

न्याय की उम्मीद

फिलहाल पीड़िता को न्याय का इंतजार है. उसका कहना है कि वह चाहती है कि दोषियों को सजा मिले, ताकि कोई और महिला इस तरह के धोखे और प्रताड़ना का शिकार न बने. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले से जुड़े और भी तथ्य सामने आने की संभावना है. 

