गीला तौलिया बना मौत की वजह... ग्रेटर नोएडा में लिव-इन पार्टनर ने चाकू से कर दिया साउथ कोरियन बॉयफ्रेंड का मर्डर

ग्रेटर नोएडा की सोसायटी में एक गीले तौलिये के इस्तेमाल पर हुए झगड़े में युवती ने अपने दक्षिण कोरियाई लिव-इन पार्टनर की चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

दक्षिण कोरिया निवासी डक ही लू की मुलाकात मणिपुर की लुनजेएना पमाई से गुरुग्राम में हुई थी (Photo- ITG)
ग्रेटर नोएडा स्थित नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 स्थित एक हाईप्रोफाइल सोसाइटी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. महज एक गीले तौलिये के इस्तेमाल पर हुए झगड़े में मणिपुर की एक युवती ने अपने दक्षिण कोरियाई लिव-इन पार्टनर की चाकू मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी युवती को सोमवार को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के बाद दूतावास को सौंप दिया गया है.

पुलिस पूछताछ में जो खुलासा हुआ है, वह चौंकाने वाला है. आरोपी युवती लुनजेएना पमाई (निवासी बिष्णुपुर, मणिपुर) ने बताया कि शनिवार देर रात करीब दो बजे वह नहाकर बाथरूम से निकली थी. उसने अनजाने में अपने पार्टनर डक ही लू के तौलिये का इस्तेमाल कर लिया. डक ही लू अपने तौलिये और साफ-सफाई को लेकर काफी सख्त था. जब उसने अपना तौलिया गीला देखा, तो वह बुरी तरह भड़क गया और युवती को गंदी गालियां देने लगा.

नाराज होकर युवती अपना बैग लेकर फ्लैट से जाने लगी, लेकिन विवाद थमा नहीं. युवती के अनुसार, डक ही लू ने उसे रोकने के लिए सब्जी काटने वाला चाकू उठा लिया. उस वक्त दोनों ही नशे की हालत में थे. छीना-झपटी के दौरान युवती ने चाकू छीन लिया और डक ही लू के सीने पर जोरदार वार कर दिया.

दिल के पार हो गया चाकू

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि युवती ने चाकू से सिर्फ एक बार वार किया था, लेकिन वह इतना सटीक और गहरा था कि चाकू सीधे छाती के बाईं तरफ से होता हुआ दिल (हार्ट) तक जा पहुंचा. घाव गहरा होने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और कोरियाई नागरिक की मौके पर ही मौत हो गई.

दो साल से लिव-इन में थे दोनों

मूल रूप से दक्षिण कोरिया के चेओंगजू शहर का निवासी डक ही लू पिछले दो वर्षों से नोएडा में रह रहा था. वह एक निजी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर तैनात था. उसकी मुलाकात मणिपुर की रहने वाली लुनजेएना पमाई से गुरुग्राम में हुई थी, जिसके बाद दोनों सेक्टर-150 की एटीएस पायस हाइडवेज सोसाइटी में किराये के फ्लैट पर लिव-इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे थे.

नॉलेज पार्क थाना पुलिस के अनुसार, घटना की सूचना मिलने के बाद आरोपी युवती को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है. पुलिस ने दक्षिण कोरियाई दूतावास को घटना की जानकारी दी और औपचारिकताओं के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया है.

---- समाप्त ----
