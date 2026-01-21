scorecardresearch
 
ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में विदेशी नागरिक की दबंगई, सुपरवाइजर से कर दी मारपीट, वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा में विदेशी नागरिक ने सोसाइटी के सुपरवाइजर से मारपीट कर दी. पुलिस का कहना है कि सुपरवाइजर विदेशी नागरिक का लिविंग कार्ड चेक कर रहा था. उसी दौरान अफ्रीकी मूल के शख्स ने उसे बुरी तरह पीट दिया, जिससे सुपरवाइजर घायल हो गया. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद घटना की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा थाना क्षेत्र में स्थित सुपरटेक गोल्ड कंट्री सोसाइटी में एक विदेशी नागरिक ने सोसाइटी सुपरवाइजर के साथ मारपीट कर दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे सोसाइटी निवासियों में आक्रोश का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक, सोसाइटी में तैनात सुपरवाइजर रोजमर्रा की ड्यूटी के तहत एंट्री गेट पर आने-जाने वालों का लिविंग कार्ड और पहचान पत्र चेक कर रहा था. इसी दौरान अफ्रीकी मूल का एक विदेशी नागरिक वहां पहुंचा. जब सुपरवाइजर ने उससे नियमों के तहत लिविंग कार्ड दिखाने को कहा, तो वह आपा खो बैठा.

आरोप है कि विदेशी नागरिक ने पहले सुपरवाइजर से बहस की और फिर अचानक उस पर हमला कर दिया. वायरल वीडियो में आरोपी विदेशी सोसायटी के सुपरवाइजर को घूंसे और थप्पड़ मारते हुए दिख रहा है. मारपीट में सुपरवाइजर को चोटें आईं. इस दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया.

घटना के बाद सोसाइटी के अन्य कर्मचारियों और निवासियों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया. पीड़ित सुपरवाइजर ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है. सूचना मिलते ही रबूपुरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच हो रही है. आरोपी विदेशी नागरिक के वीजा, लिविंग कार्ड और सोसाइटी में रहने से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. सोसाइटी के लोगों का कहना है कि नियम सभी के लिए समान होने चाहिए, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी नागरिक.

