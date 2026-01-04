साउथ कोरियन युवक की प्रेमिका ने चाकू से गोदकर की हत्या, ग्रेटर नोएडा में लिव-इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवती ने अपने साउथ कोरियन लिव-इन पार्टनर की चाकू से गोदकर घायल कर दी. घटना के बाद युवती खुद घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले में आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, 4 जनवरी 2026 को जीआईएमएस अस्पताल से नॉलेज पार्क थाने को मेमो के जरिए सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: परीक्षा में AI के इस्तेमाल का लगा आरोप... 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड

मृतक की पहचान, सोसाइटी में रहता था युवक

पुलिस जांच में मृतक की पहचान साउथ कोरियन नागरिक मिस्टर डक जी युह (Mr Duck Jee Yuh) के रूप में हुई है. वह वर्तमान में एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी, सेक्टर-150 में रह रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था.

मृतक को अस्पताल लाने वाली युवती की पहचान लुंजेना पामाई (Lunjeana Pamai) के रूप में हुई है, जो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के खोपुम थाना क्षेत्र की रहने वाली है. पुलिस ने युवती से पूछताछ शुरू की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली.

Advertisement

शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, वारदात वाली रात दोनों साथ में शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने गुस्से में आकर चाकू से युवक के सीने पर वार कर दिया. वार काफी गहरा था, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

जब युवक खून से लथपथ हो गया तो युवती उसे तुरंत ग्रेटर नोएडा के जीआईएमएस अस्पताल लेकर पहुंची. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल की ओर से सुबह नॉलेज पार्क थाने को मेमो भेजा गया.

दो साल से लिव-इन में रह रहे थे दोनों

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी युवती पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. पुलिस का कहना है कि मृतक शराब के नशे में अक्सर युवती के साथ मारपीट करता था, जिसको लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था.

युवती ने पुलिस को बताया है कि वह युवक को जान से मारना नहीं चाहती थी. उसका कहना है कि झगड़े और मारपीट के दौरान गुस्से में यह घटना हो गई. फिलहाल पुलिस आरोपी युवती से गहन पूछताछ कर रही है.

Advertisement

मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और घटना से जुड़े हर तथ्य की पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----