scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

साउथ कोरियन युवक की प्रेमिका ने चाकू से गोदकर की हत्या, ग्रेटर नोएडा में लिव-इन रिलेशनशिप का खौफनाक अंत

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में लिव-इन रिलेशनशिप का खौफनाक मामला सामने आया है. सेक्टर-150 स्थित फ्लैट में रह रहे साउथ कोरियन नागरिक की उसकी प्रेमिका ने चाकू मारकर हत्या कर दी. शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद वारदात हुई. पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Arun Tyagi/ITG)

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-150 से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक युवती ने अपने साउथ कोरियन लिव-इन पार्टनर की चाकू से गोदकर घायल कर दी. घटना के बाद युवती खुद घायल युवक को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले में आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, 4 जनवरी 2026 को जीआईएमएस अस्पताल से नॉलेज पार्क थाने को मेमो के जरिए सूचना मिली कि एक विदेशी नागरिक को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई.

यह भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: परीक्षा में AI के इस्तेमाल का लगा आरोप... 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड

मृतक की पहचान, सोसाइटी में रहता था युवक

सम्बंधित ख़बरें

fire
गैस लीकेज चेक करने में हुआ धमाका, मकैनिक समेत पति, पत्नी और बेटा झुलसे
high tension tower
लड़की ने शादी से किया इंकार, हाई टेंशन टावर पर जा चढ़ा युवक, फिर...
टक्कर के बाद धू-धूकर जलती दोनों कारें. (Photo: Screengrab)
VIDEO: यमुना एक्सप्रेसवे पर टक्कर के बाद 2 कारों में लगी भीषण आग, धू-धूकर जलीं
Suicide (Photo: Representational)
ग्रेटर नोएडा: परीक्षा में AI के इस्तेमाल का लगा आरोप... 10वीं की छात्रा ने किया सुसाइड
Jija Saali SUCIDE
जीजा-साली ने खाया जहर, सड़क किनारे मिले बेहोश, ये वजह आई सामने

पुलिस जांच में मृतक की पहचान साउथ कोरियन नागरिक मिस्टर डक जी युह (Mr Duck Jee Yuh) के रूप में हुई है. वह वर्तमान में एटीएस पायस हाइडवे सोसाइटी, सेक्टर-150 में रह रहा था. बताया जा रहा है कि मृतक एक नामी मोबाइल कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था.

मृतक को अस्पताल लाने वाली युवती की पहचान लुंजेना पामाई (Lunjeana Pamai) के रूप में हुई है, जो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के खोपुम थाना क्षेत्र की रहने वाली है. पुलिस ने युवती से पूछताछ शुरू की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली.

Advertisement

शराब पार्टी के दौरान हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, वारदात वाली रात दोनों साथ में शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि युवती ने गुस्से में आकर चाकू से युवक के सीने पर वार कर दिया. वार काफी गहरा था, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

जब युवक खून से लथपथ हो गया तो युवती उसे तुरंत ग्रेटर नोएडा के जीआईएमएस अस्पताल लेकर पहुंची. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद अस्पताल की ओर से सुबह नॉलेज पार्क थाने को मेमो भेजा गया.

दो साल से लिव-इन में रह रहे थे दोनों

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक और आरोपी युवती पिछले दो साल से लिव-इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे थे. पुलिस का कहना है कि मृतक शराब के नशे में अक्सर युवती के साथ मारपीट करता था, जिसको लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था.

युवती ने पुलिस को बताया है कि वह युवक को जान से मारना नहीं चाहती थी. उसका कहना है कि झगड़े और मारपीट के दौरान गुस्से में यह घटना हो गई. फिलहाल पुलिस आरोपी युवती से गहन पूछताछ कर रही है.

Advertisement

मुकदमा दर्ज, आरोपी गिरफ्तार

थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और घटना से जुड़े हर तथ्य की पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement